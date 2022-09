Funeral de la reina Isabel II será el 19 de septiembre; lo declaran día festivo

Madrid, 10 de septiembre (Europa Press).– Carlos III ha aprobado este sábado en el marco de una serie de una serie de órdenes dictadas tras su proclamación formal como nuevo rey de Inglaterra que el día del funeral de Isabel II sea declarado como un festivo nacional en Reino Unido.

La presidenta del Consejo de Acceso, Penny Mordaunt, ha señalado que una de las proclamaciones “designar el día del funeral de Estado de Isabel II como un festivo nacional en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia“, a lo que Carlos III ha respondido con un “aprobado”.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.

Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022