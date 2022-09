Disney presenta primer adelanto de La Sirenita; se estrenará en mayo de 2023

Por Israel García

Saltillo, 10 de septiembre (Vanguardia).– De manera sorpresiva, Disney dio a conocer un pequeño avance de la próxima película La Sirenita, la cual es un golpe seguro a la nostalgia para miles de fanáticos. Algo que pedían ver desde hace meses sobre todo para saber cómo luciría Halle Bailey como la icónica princesa pelirroja.

En el marco del D23 Expo evento creado para revelar sus próximos contenidos o para dar a avances de lo que la compañía del ratón prepara para su plataforma o para los cines en donde se dieron a conocer las noticias.

Uno de los más sorpresivos fue precisamente de La Sirenita, ya que en la tarde se liberaron los logos oficiales de esta película y de Blanca Nieves, en donde Gal Gadot personifica a la “Reina Malvada”.

Out of the sea, wish I could be… part of that world.

Disney's The Little Mermaid is coming to theaters May 26, 2023. pic.twitter.com/lUw5BmYRK5

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022