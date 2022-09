FOTOS: Los príncipes Guillermo y Enrique aparecen juntos con sus esposas en Windsor

La aparición se produce a unas horas de que se anunciara el funeral de la reina que se llevará a cabo el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster a las 11:00 horas.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle aparecieron esta tarde junto al recién proclamado príncipe de Gales, Guillermo, y su esposa Catalina en el castillo de Windsor, donde contemplaron todas las ofrendas florales que se han colocado luego de la muerte de la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves 8 de septiembre.

Las dos parejas, a las que se considera distanciadas desde hace al menos dos años, caminaron bajo a los aplausos de la multitud. Ambos príncipes y sus esposas se detuvieron a conversar y estrechar las manos con la población que se encontraba a las afueras del castillo.

“¡Guillermo, Guillermo!”, gritaban los ciudadanos apostados detrás de las vallas metálicas que se colocaron, mientras daban ramos de flores a los flamantes príncipe y princesa de Gales. Al igual que ellos, el duque y la duquesa de Sussex asistieron vestidos de rigurosa etiqueta negra, símbolo de luto.

After chatting, hugging and sharing sympathies with members of the public for over 40 minutes, the Prince and Princess of Wales and the Duke and Duchess of Sussex have headed back into the Windsor Estate together. Both couples left in the same car, driven by William. pic.twitter.com/V2ettkmKnt — Omid Scobie (@scobie) September 10, 2022

El distanciamiento entre los hijos del nuevo rey Carlos III y la difunta Diana comenzó luego de que Enrique y Meghan decidieran retirarse de la monarquía en 2020 para instalarse en California, Estados Unidos.

De acuerdo con imágenes de The Associated Press, uno de los últimos eventos –antes de la separación de la familia real– en los que se les vio juntos fue en una misa en la Abadía de Westminster, en Londres, el pasado 9 de marzo de 2020. La ruptura terminó de consumarse cuando en marzo de 2021, los duques de Sussex dieron una controversial entrevista en la televisión estadounidense, en la que contaron que Catalina hizo llorar a Meghan y acusaron a la familia real de racismo.

En febrero de 2021, Enrique y Meghan confirmaron a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica. La residencia real admitió que, si bien es una decisión triste, Harry y Meghan son aún “miembros muy queridos de la familia real”.

Enrique mantenía relaciones tensas con su hermano Guillermo y con su padre. Sin embargo, en su primer discurso como rey, Carlos III expresó su “amor” por él y su esposa Meghan en su primer discurso televisado como rey.

During an extended walkabout alongside the Prince and Princess of Wales, the Duke and Duchess of Sussex shared sympathetic words with some of the many people gathered at Windsor Castle to pay their respects. pic.twitter.com/K7zGotqtam — Omid Scobie (@scobie) September 10, 2022

Momentos antes, el Príncipe de Gales rindió un emotivo homenaje a su abuela, describiendo a la monarca como una “líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, los reinos y la Commonwealth fue absoluto” y admitió que pasará un tiempo antes de que su pérdida se sienta realmente.

“El jueves el mundo perdió a una líder extraordinara, cuyo compromiso con el país, los reinos y la Commonwealth fue absoluto. Mucho se dirá en los próximos días sobre el significado de su histórico reinado“, comienza el texto. “Sin embargo, yo he perdido a mi abuela y aunque lloraré su pérdida, también estoy tremendamente agradecido”, ha explicado.

The Prince and Princess of Wales and The Duke and Duchess of Sussex meet members of the public and view the flowers and messages that have been left outside Windsor Castle in tribute to The Queen. pic.twitter.com/lq95fcWB8W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

“He aprovechado la sabiduría de La Reina hasta que he llegado a mi quinta década. Mi esposa ha contado con su guía y apoyo durante 20 años. Mis tres hijos han pasado sus vacaciones con ella y han tejido recuerdos que les acompañarán durante toda su vida”, ha añadido.

Guillermo recuerda además que la reina “estuvo a mi lado en mis momentos más felices”. “Sabía que este día llegaría, pero tardaré algún tiempo hasta que sienta como real una vida sin mi abuelita”.

FUNERAL DE LA REINA SERÁ EL 19 DE SEPTIEMBRE

Carlos III ha aprobado este sábado en el marco de una serie de una serie de órdenes dictadas tras su proclamación formal como nuevo rey de Inglaterra que el día del funeral de Isabel II sea declarado como un festivo nacional en Reino Unido.

La presidenta del Consejo de Acceso, Penny Mordaunt, ha señalado que una de las proclamaciones “designar el día del funeral de Estado de Isabel II como un festivo nacional en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia“, a lo que Carlos III ha respondido con un “aprobado”.

El Palacio de Buckingham afirmó el viernes que el luto real se extenderá hasta siete días después del funeral de Isabel II. Si bien hasta ahora no se ha confirmado una fecha de forma oficial, algo que la Casa Real ha asegurado que hará “en su debido momento”, se espera que tenga lugar el 19 de septiembre.

-Con información de Europa Press y AP