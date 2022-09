VIDEO FUERTE: Director escolar derriba de un empujón a niño autista de 11 años en EU

Por Alejandro González

Los Ángeles, 10 de septiembre (LaOpinión).- El director de una escuela primaria de Fresno fue acusado de abuso infantil después de que se reveló que empujó al suelo a un estudiante de 11 años con necesidades especiales.

Las imágenes recientemente publicadas del interior de la Escuela Primaria Wolters muestran el momento en que Brian Vollhardt, quien renunció en medio de una investigación policial durante el verano, empujó violentamente al niño con autismo el 7 de junio.

El video muestra al niño señalando a Vollhardt y hablando con él en la cafetería de la escuela junto con otros dos miembros del personal.

Uno de los miembros del personal se apresura a ayudar al niño, y se puede ver a Vollhardt señalando hacia el niño y gritándole.

Vollhardt, quien renunció durante el verano, afirma que el niño le puso las manos encima primero. El distrito calificó su acción de repugnante cuando alertaron a la Comisión de Acreditación de Maestros de California sobre el incidente.

Vollhardt, quien tiene una certificación especializada en el manejo de estudiantes con autismo, fue contratado como subdirector de la Escuela Secundaria Tranquility poco después de dejar Fresno. Ha sido puesto en licencia administrativa el jueves.

Ann Frank, la tutora legal del niño, condenó las acciones y acusaciones de Vollhardt contra el niño, quien padece autismo.

Frank, quien describió a la víctima como su hijo, le dijo a ABC 30 que recibió una llamada de Vollhardt ese día alegando que el estudiante lo agredió.

Frank dijo que las cintas tardaron más de tres meses en confirmar lo que su hijo le había dicho, que fue Vollhardt quien lo tiró al suelo.

A principal in Fresno knocked down a special needs student. He quit the next day and is now vice principal in another school. pic.twitter.com/Y7mmtXL8s8

“Mi hijo fue empujado con fuerza por este director que se suponía que debía protegerlo”.

De acuerdo con una declaración jurada de la orden de arresto, Vollhardt afirmó que el niño “se estaba metiendo en su cara” y había cerrado los puños y los había presionado contra él, lo que provocó que el hombre empujara al niño.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Fresno, Bob Nelson, calificó las acciones de Vollhardt como ‘repugnantes’ y notificó a la Comisión de Acreditación de Maestros de California sobre el incidente.

El Distrito Escolar Unificado de Golden Plains dijo que Vollhardt fue suspendido después de que la administración se enteró del incidente y vieron el video.

Frank aplaudió las acciones de Golden Plains y dijo que nunca quiere ver a Vollhardt trabajando con estudiantes.

“No merece trabajar en la escuela de nadie más si está trabajando en una”, dijo Frank a ABC. “Él no necesita manejar a los niños de nadie más.

In today’s Friday Message, we talk about the altercation between our former Principal and a student at Wolter’s Elementary. Fresno Unified offers social-emotional services for students at school, CareSolace for families and EAP for employees. #FUSDFamily https://t.co/KKaoJ63QF9

— Fresno Unified (@fresnounified) September 9, 2022