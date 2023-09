Fiscal Regional de Tierra Caliente es asesinado en Guerrero; tenía 5 días en el cargo

Vecinos del centro de Coyuca de Catalán reportaron una balacera cerca de la Cultura, donde quedó abandonada una camioneta oficial donde viajaba el funcionario.

Por Israel Flores

Ciudad Altamirano, 10 de septiembre (ElSur).- El Fiscal regional de la Tierra Caliente, que tenía cinco días de instalarse a cargo, fue asesinado anoche tras una balacera, los sicarios se lo llevaron y lo dejaron tirado en un pueblo a 10 kilómetros de distancia, en la salida rumbo a Zihuatanejo, Guerrero.

El Fiscal fue identificado como Víctor Manuel Salas Cuadra, quien venía del mismo cargo, pero de la región de la Montaña para hacerse cargo ahora de las oficinas de Tierra Caliente.

Alrededor de las 23:00 horas del sábado vecinos del centro de Coyuca de Catalán reportaron una balacera cerca de la Casa de la Cultura. En el lugar quedó abandonada la camioneta oficial donde se trasladaba el funcionario.

El cuerpo apareció minutos más tarde en el pueblo de Jaripo, que se ubica a 10 kilómetros de la cabecera municipal, a un costado de la carretera federal 134 en dirección a Zihuatanejo.

Este homicidio ocurre a tres semanas de que fuera privada de la libertad la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, quien fue retenida por 24 horas y después liberada.

También a finales de julio un policía ministerial fue asesinado a balazos en el centro de Ciudad Altamirano.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.