Moda, lentes de sol, tenis… algunos lanzamientos para destacar esta temporada

Paletas de sombras inspiradas en las Casas de Hogwarts, una colección creada por la ilustradora tapatía Shoshanna y lentes de sol inspirados en el famoso juego Fortnite, son algunos lanzamientos que no pasan desapercibidos.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Los ultimos meses del año se acercan y con ellos el otoño, una temporada con atardeceres bellos y un clima fresco; para disfrutar al máximo de la temporada y lucir muy bien acá compartimos algunos lanzamientos de belleza y moda que pueden hacer la diferencia.

–Talento MX: En esta colección C&A colabora con Shoshanna (@shoshannart), una destacada tattoo artist e ilustradora tapatía que ha capturado corazones a lo largo y ancho del país. Sus diseños exploran la feminidad y el mundo botánico, y en su propio lenguaje artístico nos dice: “Trabajar en esta colaboración ha sido un viaje mágico. He intentado plasmar la belleza y la magia que encuentro en la naturaleza y en el empoderamiento femenino. Es mi modo de compartir con el mundo lo que considero fascinante y transformador”.

Esta nueva colección ofrece una gama de prendas y accesorios diseñados para toda la familia. Una de las piezas destacadas de esta colección son los jeans, los cuales están creados bajo el proceso de Bio-Wash un método innovador que permite ahorrar hasta un 60 por ceinto de agua en el proceso de lavado.

–Una paleta de sombras, múltiples looks de ojos: La paleta Pro Next-Gen Nudes Slim Eyeshadow Palette de Catrice combina colores y texturas. Con sus 14 sombras para ojos altamente pigmentadas, tonos rosados y una combinación de acabados metálicos, nacarados y mate, es una joya para los amantes del maquillaje por menos de 300 pesos. Además, cumple con los estándares más altos de calidad, es vegana y está libre de alcohol, micro plásticos, aceites, parabenos y fragancias, lo que la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente y con tu piel.

Las opciones son Romantic Glow (tonos rosados), Smokey Rose (para un maquillaje más audaz y seductor) y Everyday Elegance (para un aspecto más sofisticado y versátil para el día a día).

-Gafas de sol con armazones audaces: Para el otoño la opción son las gafas de sol con armazones audaces, toques translúcidos y una fusión de materiales que deslumbran. Para el cambio de estación se pueden usar colores que evocan la magia del prisma, tonalidades alegres y translúcidas que marcan tendencia en esta temporada, ya sea en estilos de plástico o metal. Sunglass Hut aconseja los modelos Versace VE4441, Vogue VO5512S y Persol PO0714SM.

Otro estilo en tendencia son los Cool Cats, ya sean maxi o minimalistas, estos estilos, en tonos que van con todo, serán los favoritos para los próximos meses. Ideales para quienes buscan un toque distintivo y versátil en su mirada. Sunglass Hut aconseja los modelos Burberry BE4392U, Michael Kors MK2192 y Emporio Armani EA4187.

-Paletas y lipglosses de Harry Potter: SHEGLAM creó una colección inspirada en Harry Potter que se compone de cuatro conjuntos de sombras inspirados en las Casas de Hogwarts, cuatro brillos de labios inspirados en las pociones mágicas, una mascarilla labial de caldero mágico y, finalmente, un lipstick con brillos.

Las paletas de sombras se inspiraron en las casas: la Slytherin House Palette está inspirada en el esmeralda y la plata, la Gryffindor House Palette presenta el carmesí y el dorado, mientras que la Ravenclaw House Palette tiene azul y bronce en abundancia; la Hufflepuff House Palette amarillo y negro.

–Converse Upcycling: La colección Converse Upcycling busca expresar elementos de diseño icónicos de la marca a través de materiales usados haciendo un guiño nostálgico al estilo de los años 90 . Esta temporada, Converse da vida a la nostálgica era grunge del skate de una manera nueva y consciente: reciclando camisas de franela.

Con los Chuck 70 Hi en rojo y el choclo en negro, la parte superior está confeccionada con camisas de franela y cada par es único entre sí a través de sutiles variaciones en patrones y tonos. Con un parche Chuck Taylor bordado en el tobillo y un foxing sin adornos, el diseño transporta la apariencia y el tacto de los años 90.

En lugar de crear a partir de tejidos nuevos, Converse definió una paleta de patrones de franela y trabajó con el retailer de ropa vintage y de moda con sede en el Reino Unido, Beyond Retro, dando vida a una versión renovada y consciente del clásico. En promedio, se elaboraron dos pares de Converse Upcycled Chuck 70 de franela por cada camisa.

-Colección Fortnite with Unofficial: Más Visión pone a la venta la segunda entrega de la colección Fortnite with Unofficial combinando divertidos armazones con el famoso juego de battle royale. “Outplay, outlast” es la segunda colección de Fortnite with Unofficial y está compuesta por diez lentes solares y diez armazones oftálmicos con filtro de luz azul, los cuales reflejan los fuertes códigos del reconocido videojuego Fortnite combinados con los estilos de moda de Unofficial.

Los oftálmicos con tecnología Blue Light son lentes diseñados específicamente para reducir la cantidad de luz azul que llega a los ojos. De este modo, filtran los rayos de luz para ayudar a evitar que entren en el ojo y causen daños potenciales.