La Conade debe informar sobre recursos que recibieron atletas y entrenadores: INAI

La Comisionada recordó el caso del equipo de gimnasia artística que se quejó por la falta de apoyo económico por parte de la Conade y de la directora Ana Gabriela Guevara.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, que diera a conocer la lista de atletas, entrenadores y entrenadoras con adeudos o comprobaciones pendientes que han recibido recursos de la Comisión.

La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que la Conade está obligada por Ley a hacer públicos los recursos que destina para fortalecer el deporte de alto rendimiento en el país, a través de convenios con las distintas federaciones deportivas.

“Contar con información clara y completa sobre el manejo y ejercicio de los recursos, no sólo en la esfera deportiva, es el reconocimiento de una relación corresponsable entre las autoridades que asignan fondos para ciertas actividades y los beneficiarios”, dijo la Comisionada.

📄#INAIalMomento La @CONADE ha enfrentado una ola de críticas por parte de atletas de alto rendimiento, que denunciaron la falta de apoyos para competir en el extranjero, a pesar de los buenos resultados obtenidos: @JulietDelrio

“La necesidad de transparentar la entrega de estímulos a deportistas de alto rendimiento fue un tema considerado a profundidad en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2019-2024, donde se acusa que la falta de claridad en el manejo de los recursos provocó la deserción de deportistas, lo que impactará en el progreso del deporte nacional para el cierre de esta administración”, agregó.

El INAI explicó que una persona solicitó a la Conade la lista, y que la Comisión dio la información de forma directa y no en formato electrónico argumentando que sobrepasaba sus capacidad técnicas, sin embargo, tras una revisión del Instituto, se determinó que no existe justificación para no entregar la información, pues se debe contar con los comprobantes requeridos para respaldar cada erogación.

Además, Del Río Venegas resaltó la relevancia del tema debido a que, en los últimos meses, la Conade y la directora Ana Gabriela Guevara han enfrentado una ola de críticas por parte de los atletas, precisamente de alto rendimiento, que denunciaron la falta de apoyos para competir en el extranjero, a pesar de los buenos resultados obtenidos.

La Comisionada dio dos ejemplos: uno, el equipo de natación artística que ganó el oro en la prueba técnica del Mundial en Egipto el pasado mes de junio, con la queja de la falta de apoyo económico, que desató una disputa con la directora de la Conade que respondió: “Por mí, que vendan calzones”; dos, la suspensión de becas hacia la raquetbolista Paola Longoria por tres años, luego de que se asegurara sin fundamento que debía 1.6 millones de pesos.

Asimismo, sostuvo que en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2020, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó un deficiente control en la ejecución y comprobación de bienes y servicios contratados, y del resguardo de documentación por parte de las y los funcionarios de la Conade.

De esta forma, el INAI le instruyó a la Conade realizar una “búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas competentes” para proporcionar la información, incluyendo a la Subdirección de Calidad para el Deporte, la Dirección de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia, la Dirección de Alto Rendimiento, la Subdirección de Administración y la Dirección de Finanzas.