Líderes de G20 presentan sus respetos en monumento a Gandhi; Brasil asume presidencia

Por Krutika Pathi y Adam Scherck

NUEVA DELHI (AP).— Los líderes del G20 presentaron sus respetos el domingo en un monumento al líder de independencia indio Mahatma Gandhi mientras ultimaban su cumbre, al día siguiente de que el foro añadiera un nuevo miembro y alcanzara acuerdos sobre varios temas, aunque suavizó los términos en los que describe la guerra de Rusia en Ucrania.

El grupo de los 20 países ricos y en desarrollo recibió a la Unión Africana como miembro, dentro de los esfuerzos del Primer Ministro de India, Narendra Modi, de dar más relevancia al Sur Global. La anfitriona también consiguió que el dispar grupo de asistentes firmara un comunicado final, pese a las amplias diferencias entre miembros influyentes, asociadas principalmente al conflicto europeo.

India también presentó un ambicioso plan con Estados Unidos, la Unión Europea y otros de construir un corredor ferroviario y naviero que conecte India con Oriente Medio y Europa, para reforzar el crecimiento económico y la cooperación política.

Tras resolver esos temas importantes de la agenda, los mandatarios se estrecharon la mano el domingo y posaron para fotos con Modi en el monumento del Raj Ghat en Nueva Delhi. Modi obsequió a los líderes chales fabricados con khadi, una tela tejida a mano que fue impulsada por Gandhi durante el movimiento independentista indio contra el control británico.

Algunos líderes, como el Primer Ministro británico, Rishi Sunak y el Presidente de Indonesia, Joko Widodo, que hizo de anfitrión en la cumbre del año pasado, caminaron descalzos hasta el monumento en una muestra tradicional de respeto. Muchos otros, como el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizaron unas zapatillas que suelen ofrecerse a los visitantes para caminar sobre tierra húmeda salpicada de charcos provocados por la intensa lluvia.

Los líderes se pararon ante coronas de flores colocadas en el monumento, que incluye una llama eterna y estaba adornado con guirnaldas de caléndulas amarillas y naranjas.

En un detalle llamativo, la reservada a Modi le identificaba como Primer Ministro de “Bharat”, una antigua palabra en sánscrito empleada por los nacionalistas hindúes y que ha ganado presencia conforme se acercaba la cumbre.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asumió el turno de la presidencia al final de la cumbre. Lula espera restaurar la posición internacional de Brasil tras un periodo de aislamiento bajo el mandato del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Es probable que Brasil, donde se encuentra la mayoría del bosque amazónico, aproveche su presidencia para defender un aumento de los fondos de preservación ambiental, señaló Laerte Apolinário Júnior, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo.

Lula ha intentado ir más allá de las disputas sobre Ucrania y dijo al sitio web de noticias indio Firstpost que el G20 no era el foro apropiado para hablar de la guerra.

Brasil se ha ofrecido a mediar en el conflicto, pero esos esfuerzos se han visto rechazados en su mayor parte, y su negativa a armar a Ucrania ha sido criticada por países occidentales.

La democracia más grande de América Latina también tiene previsto asumir la presidencia del grupo de los BRICS -formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y organizar la conferencia climática de Naciones Unidas en 2025.

En los meses previos a la cumbre de jefes de Gobierno en Nueva Delhi, India no había conseguido un acuerdo sobre los términos para Ucrania. Rusia y China se opusieron incluso a textos que habían aceptado en la cumbre del G20 de 2022 en Bali.

El comunicado final de este año, publicado el día antes de la clausura oficial de la cita, destacaba el “sufrimiento humano y los impactos acumulados negativos de la guerra en Ucrania”, pero no mencionaba directamente la invasión rusa.

Los líderes occidentales, que han presionado para buscar un rechazo más categórico a las acciones rusas en otras cumbres del G20, describieron de todos modos el consenso como un éxito y elogiaron los esfuerzos de negociación de India. La falta de un comunicado final habría sido algo inédito y un golpe al prestigio del grupo.

Oleg Nikolenko, vocero del Ministerio ucraniano de Exteriores, dijo que su Gobierno estaba agradecido a los países que habían intentado incluir fórmulas más firmes, pero que el “G20 no tiene nada de lo que sentirse orgulloso” y sugirió entre otras cosas que debería haberse empleado la expresión “guerra contra Ucrania” en lugar de “en Ucrania”.

Aunque los términos no eran tan firmes como querían muchos líderes occidentales, podrían ayudar a reforzar la posición occidental en el largo plazo, indicó un funcionario de la UE de alto nivel que habló a la prensa bajo condición de anonimato para comentar las conversaciones con franqueza.

Eso se debe a que Rusia, China y todos los países en desarrollo del grupo -incluidos algunos que han sido menos críticos con Rusia- han aprobado todo el texto, que deja claro que “Rusia es la causa de esta guerra y Rusia es la que la está prolongando”, afirmó el funcionario.

El Ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, dijo en una conferencia de prensa que gracias a que el Sur Global defendió “sus intereses legítimos, fue posible impedir el éxito del intento de Occidente de ‘ucranizar’ de nuevo toda la agenda en detrimento de hablar de los problemas urgentes de los países en desarrollo”.

Lavrov añadió que la “crisis ucraniana se menciona (en la declaración final del G20), pero exclusivamente en el contexto de la necesidad de resolver todos los conflictos que existen en el mundo”.

India había priorizado las necesidades del mundo en desarrollo como tema de la cumbre, y los organizadores se esforzaron para evitar que la guerra en Ucrania dominara la cita.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió a la cumbre del G20 del año pasado en Bali por videoconferencia y después acaparó el protagonismo con una aparición en persona en la reunión de líderes de las democracias ricas del G7 -todas miembros del G20- en Hiroshima este año.

Modi dejó claro que no invitaría a Zelenski a participar en el evento de este año, aunque resulta imposible disociar muchos asuntos, como la seguridad energética y alimentaria, de la guerra en Ucrania.

También en la cumbre, India presentó una alianza global de biocombustibles con 19 países, incluidos Estados Unidos y Brasil. Los combustibles, fabricados con productos agrícolas o desechos orgánicos, han ganado popularidad en las últimas décadas como alternativa sostenible a los combustibles fósiles.

India passes the gavel to Brazil.

We have unwavering faith that they will lead with dedication, vision and will further global unity as well as prosperity.

India assures all possible cooperation to Brazil during their upcoming G20 Presidency. @LulaOficial pic.twitter.com/twaN577XZv

— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2023