Pobladores de Ocotepec retienen varias horas a elementos de GN; ya fueron liberados

Los elementos ya fueron liberados después de tres horas, hasta que lanzaron disparos al aire pare dispersar a las personas.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Cuatro elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron retenidos por pobladores de Ocotepec durante varias horas la noche de ayer por revisar a tres sujetos que viajaban sobre la carretera Cuernavaca–Tepoztlán, en Morelos. Se informó que fueron liberados durante la madrugada.

Los integrantes de la GN quedaron en libertad después de que se les ordenara soltar también a los tres hombres que habían sido asegurados, y cuya detención provocó que un grupo de pobladores fuera dispersado con disparos de arma de fuego al aire cuando intentaron agredirlos.

Aproximadamente a las 23:00 horas del sábado, los habitantes, que se rigen bajo “usos y costumbres”, impidieron el ingreso de los cuerpos de seguridad a la zona, donde los integrantes de la GN estaba siendo rodeados.

Los elementos permanecieron a media carretera, cercados y agredidos, razón por la que echaron disparos al aire para recuperar la distancia.

En redes sociales circulan videos en los que presuntos integrantes de la comunidad aseguraron que los servidores son familiares de quienes encabezaron la revuelta, pero también se dedican a la supuesta venta de drogas al menudeo en los bares de la zona.

Su aseguramiento, la retención y los disparos al aire molestó más a la población y elevó la tensión en el lugar que minuto después fue cerrado.

#VIDEOS #ULTIMAHORA Mira #Morelos Pobladores de #Ocotepec se unen y confrontan a convoy de la Guardia Nacional que ha venido patrullando estos últimos días como parte de las acciones para el combate contra la #Inseguridad #Cuernavaca #Morelos pic.twitter.com/XkF4p25R3M — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) September 10, 2023

A la medianoche, el Comandante Antonio Ramírez Escobedo, de la 24 Zona Militar, y varios de sus compañeron ingresaron al poblado para dialogar con los líderes y buscar una solución.

Un par de horas más tarde, el Comandante de la 24 Zona Militar acordó con los inconformes que los detenidos serían entregados.