Joe Biden dice en Vietnam que no está tratando de iniciar una “guerra fría” con China

Por Josh Boak y Aamer Madhani

Hanói, Vietnam, 10 de septiembre (AP) — Durante su primera visita a Vietnam, el Presidente Joe Biden insistió el domingo en que no está tratando de iniciar una “guerra fría” con China, diciendo que su objetivo es brindar estabilidad en todo el mundo mediante el establecimiento de vínculos de Estados Unidos con Vietnam y otros países asiáticos.

El Presidente estadounidense llegó a Hanói luego de que Vietnam concedió a Estados Unidos su mayor estatus diplomático, el de socio estratégico integral. Esto demuestra hasta qué punto ha evolucionado la relación desde lo que Biden llamó el “pasado amargo” de la Guerra de Vietnam que terminó hace casi medio siglo.

Vietnam, together our two countries will continue to work together to achieve our shared goals of peace, prosperity, and sustainable development. pic.twitter.com/LiisyLDdeA

— President Biden (@POTUS) September 10, 2023