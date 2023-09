FOTOS: Con sombreros por todas partes se vive la primera edición del Festival Arre

Por Berenice Bautista

Ciudad de México, 10 de septiembre (AP) — Múltiples sombreros arriba y abajo de los escenarios se dejaron ver en la primera edición del festival de música regional mexicana Arre el sábado en la Ciudad de México.

Las botas, que tradicionalmente acompañan a los sombreros, no fueron tan comunes, pues la mayoría de los 70 mil asistentes del primer día del festival optaron por tenis para resistir el maratón musical entre el escenario principal en el que se presentaron Natanael Cano y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y las tarimas alternativas, donde estuvieron artistas como Fuerza Regida y Alicia Villarreal. Los jeans y cinturones de hebilla ancha, que completan el atuendo, sí fueron muy recurridos.

El escenario principal se llamaba La Hacienda y se elevaba varios pisos. Recreaba ese tipo de mansión campirana mexicana, con techos de tejas, una cantina y ventanas con balcones, que se iluminaron por dentro al anochecer. También hubo fuegos artificiales y una gran pasarela por donde desfilaban los artistas al cantar.

Cano, el más esperado de la velada, tuvo como invitados a Gabito Ballesteros para “AMG” y “Lady Gaga”, así como al vocalista de Fuerza Regida, Jesús Ortíz Paz, en “CH y la pizza” durante su concierto iniciado pasada la medianoche. El astro de los corridos tumbados, que suelen hablar de crimen organizado y drogas, necesitó de un momento para inhalar oxígeno en el escenario, pues se veía afectado por la altura de la ciudad.

“Estoy bien alterado … me dijeron Nata, no brinques, no corras, te vas a cansar, ni pedo me vale”, dijo Cano, quien es originario de Hermosillo, Sonora, una ciudad casi a nivel del mar. “Porque esta noche nos vamos a pegar una loquerona”.