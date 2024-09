La cantante pop más influyente expresa su apoyo a Harris. Le llama “líder talentosa”

La cantante estadounidense invitó a sus seguidores de informarse sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La cantante estadounidense Taylor Swift dio a conocer este martes que votará por la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, en vez del magnate republicano Donald Trump.

Desde sus redes sociales, la intérprete de pop compartió una fotografía propia posando junto a un gatito, en el que habló públicamente de por quién votará, tal como lo hizo en el pasado. Esto tras llevarse a cabo el debate presidencial entre Trump y Harris, y a un mes de que el actual Presidente Joe Biden dejara su campaña de reelección.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024”, anunció Swift tras culminar la transmisión, además de pedir a sus fans hacer lo mismo.

La cantante de Lover y August destacó desde su publicación haber visto el debate de esta noche, donde aseguró estar al pendiente de cada una de las propuestas y planes que abordaron ambos candidatos.

“Como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país”, agregó.

Asimismo, Taylor Swift mostró su preocupación a una de las campañas políticas con Inteligencia Artificial, en el que usan su imagen para apoyar al candidato republicano Donald Trump y que fue publicada en el sitio oficial del empresario, por lo que desató su miedo por la difusión de información falsa.

“Realmente evocó mis miedos alrededor de la IA, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante”, mencionó.

Finalmente, destacó su apoyo para Kamala Harris e invitó a sus seguidores de informarse sobre las elecciones: “Creo que (Harris) es una líder de mano firme y talentosa, y considero que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, añadió.

THE WHITE STRIPES DEMANDA A TRUMP

Igual que un boxeador necesita su música de calentamiento, todo candidato presidencial estadounidense necesita su himno de campaña. Esto puede ser un honor para las bandas y los músicos, pero no siempre es así. El grupo estadounidense “The White Stripes” ha emprendido acciones legales contra el candidato presidencial republicano Donald Trump porque, al parecer, ha utilizado su superéxito “Seven Nation Army” sin autorización. Quieren asegurarse de que la canción no pueda ser mencionada ni reproducida por los republicanos estadounidenses en la campaña. Jack White, cantante y guitarrista de la banda, publicó una foto de la demanda en Instagram:

En agosto, la cantante canadiense Celine Dion anunció que no toleraría que su canción “My Heart Will Go On” se utilizara para la campaña electoral de Trump. En Estados Unidos, los músicos tienen la posibilidad de emprender acciones legales contra el uso de sus canciones en escenarios políticos, a diferencia de lo que ocurre en Alemania. En Alemania, varias denuncias similares de artistas alemanes ya han fracasado.

La música tiene una larga tradición en las campañas electorales, como lo demuestran muchos ejemplos de la historia estadounidense; el primer Presidente de Estados Unidos dio el pistoletazo de salida:

GEORGE WASHINGTON – “GOD SAVE GREAT WASHINGTON”

“Dios salve al gran Washington” se considera el himno personal del primer Presidente de Estados Unidos. Se tomó sin más la melodía del himno británico “God Save The King” y se reescribió para que todo encajara en “Great Washington”. Se trataba de un golpe a la corona británica; al fin y al cabo, George Washington había conducido a Estados Unidos a la independencia de los británicos.

JOHN F. KENNEDY 1960 – FRANK SINATRA, “HIGH HOPES”

El éxito de Frank Sinatra “High Hopes” de 1959, ganador de un Oscar, recibió una nueva letra de Sammy Cahn para la campaña electoral de 1960 de John F. Kennedy y se convirtió en la canción oficial de la campaña.

RONALD REAGAN 1984 – BRUCE SPRINGSTEEN

La canción elegida para la campaña electoral del republicano Reagan en 1984 se considera la mayor equivocación de la historia de las canciones de campaña. “Born In The U.S.A.” no es tan patriótica como cabría suponer en un principio. En la canción, Bruce Springsteen se distancia de la guerra de Vietnam y critica al gobierno estadounidense de la época y su trato a los veteranos de guerra. En la campaña electoral estadounidense de 2016, Springsteen apoyó a la demócrata Hillary Clinton, que entonces se enfrentaba a Donald Trump, y fue derrotada.

BILL CLINTON 1992 – FLEETWOOD MAC

La siguiente consideración táctica está detrás de la elección de esta canción: “Don’t Stop (Thinking About Tomorrow)” se publicó en 1977 y tuvo un número especialmente elevado de fans jóvenes en EU en aquella época. 15 años después, los fans de Fleetwood Mac de entonces eran votantes de mediana edad, es decir, la generación con una participación electoral especialmente alta, que el equipo de Bill Clinton esperaba que les ayudara a ganar las elecciones. Las matemáticas funcionaron: Clinton ganó.

GEORGE W. BUSH 2000 – TOM PETTY

Tom Petty protestó por el uso de su canción y prohibió al republicano George W. Bush utilizarla. En 2020 volvió a haber problemas. El entonces Presidente en funciones de EE.UU., Donald Trump, hizo sonar la canción en un acto de campaña en Tulsa (Oklahoma). Los herederos del músico, ya fallecido, enviaron entonces a Trump una carta de cese y desistimiento.

BARACK OBAMA 2008 – STEVIE WONDER

“Signed, Sealed & Delivered” de Stevie Wonder sonó regularmente después de los discursos de Barack Obama durante la campaña electoral de 2008. El mensaje a sus votantes: “¡Sois mis dueños!”. Obama contaba con el apoyo de grandes sectores de la cultura pop: Bruce Springsteen, Beyoncé y Katy Perry estaban entre ellos. El rapero y productor will.i.am, de los Black Eyed Peas, produjo el tema “Yes We Can” en su honor.

DONALD TRUMP 2020 – LOS ROLLING STONES Y OTROS

La situación en la campaña de las elecciones presidenciales de 2020 era muy distinta: Donald Trump utilizó en varias ocasiones la canción “You Can’t Always Get What You Want” de los Rolling Stones. El cantante de los Stones, Mick Jagger, quiso poner fin a esta situación y, junto con su guitarrista Keith Richards, firmó una carta abierta en la que los artistas se oponían a ser enganchados a carros políticos. Elton John, Lionel Richie, la banda Pearl Jam y Sheryl Crow fueron algunos de los que firmaron la carta.

-Con información de DW