Los rostros detrás y frente del cine mexicano en la 64 entrega de los Premios Ariel

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Este martes lo mejor del cine mexicano del último año se reunirá en la edición 64 de los Ariel, los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en una ceremonia que se llevará a cabo desde el Colegio de San Ildefonso en el Centro Histórico.

Noche de fuego de Tatiana Huezo lidera la entrega con 19 nominaciones entre las que destacan Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Dirección, Coacción Femenina y Masculina y Revelación Actoral.

Este filme, que presentó el paso a la ficción de la documentalista, retrata las secuelas que recaen sobre las mujeres de la violencia que deja el narcotráfico en México.

“Siento muy bonito, siento mucha emoción, siento como un abrazo enorme por parte del gremio, de la Academia, de reconocimiento no a mí, a todos los que hemos hecho esta película y me honra muchísimo, porque es un gremio al que admiro profundamente es un gremio combativo, solidario, interesado en cuidar de una manera muy importante el cine que hacemos en este país, y después de un largo camino que ha hecho la película, llegar a nuestra casa con la gente de cine de este país que es nuestra familia a este momento de los Arieles es algo muy importante y pienso que no solamente para Noche de fuego sino para el cine que está haciendo en México, para todos mis colegas compañeros nominados, películas extraordinarias y tomo con mucha humildad. Muy feliz”, destacó Tatiana Huezo en entrevista con SinEmbargo.

La actriz Norma Pablo, que ve en esta selección competir a la cinta Guiexhuba, de Sabrina Muhate, como Mejor Ópera Prima en que también participa, luchará por el Ariel a Coactuación Femenina por su trabajo en Noche de fuego. En ambas cintas personificando a mujeres fuertes, a madres que se enfrentan a realidades dolorosas de México como es la violencia y el despojo.

La nominación representa para ella la primera, y un sueño ya cumplido que deseó desde que estudiaba actuación.

“Estoy muy contenta y no quepo de la alegría, es para mí una especie de culminación de llegar a una meta que siempre anhelé […]. Para mí es un momento de logro para nosotras como mujeres de este tipo de piel, que somos y que representamos, entonces creo que es muy importante para nosotras y creo que esta coyuntura está ayudando para que abran más puertas para gente como yo”, recalcó la actriz.

De tan sólo 12 años de edad, Ana Cristina Ordoñez compite a Mejor Actriz por Noche de fuego. La menor protagonizó una de las escenas más dolorosas dentro del filme, el momento en que le es cortado su pelo con el fin de cubrir su identidad como mujer ante las constantes desapariciones forzadas que suceden dentro de la trama en el pueblo que habita.

“La escena más fuerte fue cuando me cortaron mi cabello, al principio yo quería que lo cortaran pero después me dio lastima. No sé, a mi familia le gustaba mucho mi cabello, me dio lástima todo eso, me dijeron que tenía que llorar y fue algo difícil porque me recordé a toda mi familia”, relata.

Ana Cristina Ordoñez compite en esta terna junto a las actrices Ilse Salas (Plaza Catedral), Mónica Del Carmen (Una película de policías), Nora Velázquez (Cosas imposibles) y Sylvia Pasquel (El Diablo entre las piernas).

Nora Velázquez, de 45 años carrera en la que se ha desarrollado sobre todo en la comedia con personajes como el de “Chabelita”, entregó una actuación impecable en Cosas imposibles, que suma 10 candidaturas, bajo la dirección de Ernesto Contreras. La nominación por su trabajo en el filme asegura no habérsela esperado, pero afirma que desde el inicio se enamoró de su personaje y lo hizo suyo.

“Ernesto dijo que esa película era como sentir un abrazo después de vivir la pandemia que la pasamos tan mal todos, como que nos unió esta historia tan conmovedora con tanta sensibilidad que se va a lo más profundo de dos seres tan endebles, tan solos, que en un momento dado se vuelven la fuerza de uno y del otro. Estas historias son muy bellas porque de te dejan algo, porque hacen que llores, que te emociones, que te rías”.

“Es maravilloso vivir estos premios porque es saber que el cine de México está cada vez mejor, el publico va cada vez más al cine a ver las películas mexicanas, no nada más van a ver las gringas, ya nos hacen el honor de ver nuestras películas y opinar, eso está maravilloso”, agrega.

Otra de las nominadas a esta terna es Mónica del Carmen, protagonista de Una película de policías, dirigida por Alonso Ruizpalacios, y que también suma 10 menciones, presenta la historia de Teresa y Montoya (Raul Briones), dos policías que se han vuelto parte de la crisis sistema policial del centro de México.

La preparación para este filme llevó a los actores a introducirse de incógnitos a la policía de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para entender mejor a sus personajes y otorgar frente a pantalla la delgada línea que existe entre una ficción y un documental.

“Fue un personaje duro pero también muy bello, Teresa Hernández me ha dejado un buen sabor de boca, un aquilatar en el corazón que me ha dado esta nominación. Son sentimientos encontrados de alguna forma porque también sabemos lo que viven los policías, sabemos también lo que vivimos la sociedad civil con sus abusos, pero creo que específicamente Teresa es una policía que quiere hacer bien las cosas y que hay todo un sistema que no se lo permite, y siento que hay muchos policías como ella, muchas mujeres policías que conocí a lo largo del proceso y que me hacen tener una posibilidad de no tener tantos prejuicios a cerca de una institución como la policía”, reflexiona Del Carmen.

A una misma reflexión llega Raúl Briones, nominado a Mejor Actor, quien conoció profundamente a su personaje basado en una persona real.

“La nominación se siente hermosa, estoy muy contento, no puedo más que estar feliz sobre todo para que se siga escuchando la historia de Teresa y de Montoya que para mí es lo más importante de esta película, más allá de todo lo otro, son dos personas que pusieron un testimonio que podemos juzgarlo de todas formas, pero que se pusieron ahí para tratar de entendernos como sociedad y entender sobre todo ella y él a una institución que aman tanto como la policía a pesar de haberles lastimado, eso me parece fundamental, y que eso se reconozca a través no sólo de mi nominación, sino de las nominaciones de la película”.

Desde la ficción, Leonardo Ortizgris también compite a Mejor Actor por Los minutos negros, cinta dirigida por el director Mario Muñoz, basada en la novela homónima del escritor tamaulipeco Martín Solares, que enmarca su trama en el ente de la corrupción en México.

Un filme más en esta entrega que desde la ficción relata una de las realidades de nuestro país, sólo que ésta está ambientada en los años 70 en el zona del Golfo de México, aunque se siente muy actual.

“Yo no había dado cuenta de lo terrible que es lo que hicimos hasta que lo estaba haciendo por la situación, por la imposibilidad, por la incapacidad de llegar a la justicia, en países como el nuestro, porque no somos el único país, pero hablando de México la imposibilidad de llegar a la injusticia porque todo el entorno, toda la construcción social política sindical está muy viciada, está muy maleada y lo terrible e darse cuenta como las personas no podemos acceder a la justicia, y es un tema terrible porque es súper doloroso y de mucho miedo”, señaló Ortizgris.

Una de las historias escasamente vistas en el cine y que en esta entrega logró ocho nominaciones es Nudo Mixteco, ópera prima de la cineasta y actriz Ángeles Cruz, que habla de los extensos silencios de mujeres indígenas que se guardan en su comunidad.

Noé Hernández está nominado a Mejor Actor por este filme, del que reconoce su aportación en estas temáticas en la filmografía mexicana.

“Siempre es un gusto y un honor que la Academia premie un trabajo como Nudo Mixteco que es un cine diferente, es una historia que muy pocas veces tiene cabida en el cine mexicano porque generalmente está como muy centralizado, y esta historia que se cuenta fuera de la ciudad, en provincia, desde ahí relata historias propias, del pueblo, creo que es muy valiosa en el sentido de que son estos otros ‘Méxicos’ que no conocemos y que de momento es cine de campesinos, historias de campesinos, de indigenas, pero exactamente esas también son esas otras partes que como mexicanos hemos olvidado”.

Este 2022 fueron 140 películas las inscritas para competir en alguna de las 24 categorías del máximo galardón que reconoce lo mejor de cine en nuestro país. Fueron 51 largometrajes entre animación, documental y ficción; 71 cortometrajes de las mismas categorías; y 13 cintas para competir por lo mejor de Iberoamérica.

La Academia destacó la diversidad presente en 31 directoras, 17 fotógrafas y 45 productoras, entre las películas nominadas.

Este ceremonia 64 de los Ariel se celebra junto a la reactivación del cine que se vio afectada con la pandemia.

“Tenemos muchas voces expresándose en nuestro cine, una gran diversidad que eso a mí me parece que es lo está increíble que suceda, que debemos de encontrar la manera de que conviva todo tipo de cine y todo tipo de formas de producción, que tiene que haber el cine independiente y el cine financiado por conglomerados de medios, el cine comunitario y todas las temáticas, y creo que eso es algo que se está dando, no sin ciertas dificultades y retos sobre todo ante los cambios en los nuevos paradigmas de consumo y en la era de multipantallas y con este perdida de público a las salas de cine donde tenemos que guardar ciertos equilibrios”, destacó Mónica Lozano, productora de filmes como Amores Perros y ex presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

