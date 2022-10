AMLO dice que el plan de seguridad que firmó David Monreal con Ken Salazar “no vale”

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el plan de seguridad que firmó el Gobernador zacatecano David Monreal con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, simplemente no vale.

Monreal Ávila invitó a una reunión al Embajador, así como a autoridades locales y estatales, para dialogar sobre la violencia en ese estado. Allí se anunció que la DEA y el FBI trabajarán en suelo mexicano por invitación del Gobernador. Pero el Presidente López Obrador advirtió esta mañana que no es legal; que el único poder que puede firmar con gobiernos extranjeros es el Ejecutivo federal representado por él.

“Es una declaración. Nosotros tenemos confianza en el Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y es parte de lo mismo. Es la temporada y entonces se declaran cosas, ¿no? Pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido”, aseguró.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que situaciones como ésta ayudan a que se transmita información y a “que todos tengamos conocimientos de lo que dicen nuestras leyes”.

-Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación ¿no vale? -preguntó una reportera desde Palacio Nacional.

-No, o sea, es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el Gobierno de Estados Unidos -afirmó López Obrador.

Para sustentar sus declaraciones, pidió a su equipo de Comunicación Social que buscara el Artículo 117 de la Constitución, en el cual se establece que “los estados no pueden en ningún caso celebrar alianzas, tratados o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

“Es que eso no se suscribió, no está aceptado por las partes. Entonces no es un hecho”, insistió frente a los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación.