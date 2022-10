VIDEO: “Atole con el dedo”, dice Anaya de que AMLO señalara que ya no hay espionaje

El excandidato presidencial criticó el actuar del titular del Ejecutivo federal y las funciones que le han encargado al Ejército durante su administración, a propósito del hackeo que recientemente ocurrió contra la Sedena.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 10 de octubre (Zeta).- Ricardo Anaya Cortés -excandidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-, criticó, el 10 de octubre del 2022, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por haber espiado con el programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, a dos periodistas y un defensor de derechos humanos, entre los años 2019 y 2021.

“Por lo pronto, entre lo primero que salió, pues ya le cacharon otra mentira a López Obrador ¿Te acuerdas que, mientras fue opositor y candidato, se cansó de repetir que ya no se iba a espiar a nadie? Pues resultó mentira. O sea, fue atole con el dedo eso de que al desaparecer el [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] CISEN ya no iba a haber espionaje”, indicó el político queretano, en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

En este sentido, el también expresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN se refirió a la postura del mandatario mexicano, de siempre negar diferentes acontecimientos, aunque existan las pruebas respecto a lo que se revela o informa y señaló la forma de actuar del titular del Poder Ejecutivo Federal, al responder con canciones del músico tabasqueño Francisco José Hernández Mandujano, más conocido por su nombre artístico “Chico Che”, durante su conferencia de prensa matutina.

“En la actualidad ya no hay contratos con estas empresas, o sea, ahí está el contrato, las facturas, los correos electrónicos, pero él simplemente lo niega. Aunque ahí están las pruebas, nos vuelve a recetar la mentira”, criticó en su video, el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Hizo lo mismo que hace cada vez que le cachan una mentira. Primero, aunque lo agarren con las manos en la masa, él lo niega”, dijo Anaya Cortés, quien también indicó que todo este problema se debe al control que le han dado al Ejército mexicano para diferentes tareas a lo largo de la actual administración, es decir, una situación por la que han descuidado los asuntos que realmente les competen.

Lo hackeado al ejército (6 TB de información) equivale a 21 torres de papel de la altura de la Torre Latinoamericana. Por lo pronto, ya le cacharon ooootra mentira a AMLO: prometió que su gobierno no iba a espiar y resulta que siguen espiando. La 4T es una farsa. pic.twitter.com/AbG3vDmV99 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 10, 2022

“Y a ver, claro que es gravísimo que hayan podido hackear al Ejército, pero es que es tal la cantidad de tareas que el Presidente les ha impuesto, que acaban descuidando lo que sí deben hacer, por andar en cosas que legalmente no les corresponden”, agregó el político queretano en su video.

“Y es que el Ejército, que merece todo nuestro respeto, tiene tareas propias y muy importantes, marcadas en la Constitución. El Presidente se equivoca al pretender que ellos arreglen todo lo que su Gobierno no ha podido arreglar”, insistió Anaya Cortés.

Asimismo, el excandidato presidencial cuestionó sobre que a nadie le gustaría que intervinieran su teléfono, conversaciones o llamadas sin autorización, por lo que es momento de poner un alto al exceso de tareas impuesto a las Fuerzas Armadas. “Es hora de decir basta, que dejen de encargarle al Ejército que se haga cargo de lo que no le corresponde, y que respeten la privacidad de las personas”, señaló.

PEGASUS ESTÁ EN PODER DE PARTICULARES; EXGOBERNADOR DE PUEBLA LO USÓ CONTRA OPOSITORES, ACUSA RAMÍREZ CUEVAS

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, afirmó, el 9 de octubre del 2022 que en México el software espía Pegasus no sólo fue comprado por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, sino que también estaba en poder de particulares y que el finado exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, también lo adquirió para espiar a opositores.

“Ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional o diarios como El País, que ha hecho eco de estas denuncias, The New York Times, The Washington Post, ni The Financial Times o las agencias internacionales han preguntado quién tiene Pegasus en México. ¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus, sabían que la empresa le vendió al exgobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda?”, indicó el funcionario federal.

“Pero ningún medio de comunicación se han preguntado cómo en el Estado de México, en Puebla, cómo aquí [en la Ciudad de México] había un sistema de vigilancia que tuvo el exjefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera Espinosa] que vigiló a toda la oposición, quién lo tiene, por qué no la empresa [NSO Group] transparenta esos contratos y se verá que no sólo el Ejército los ha contratado”, agregó el vocero presidencial.

Al participar en la mesa redonda “Medios y fake news“, en la XXII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Ramírez Cuevas recordó que en la pasada administración el software fue usado para espiar a la oposición y al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, así como a su familia.

“Cuando éramos oposición fuimos vigilados por Pegasus, cuando salió la investigación forense en 2017 con Carmen Aristegui y otros periodistas, personas que hoy están en el Gobierno, fuimos espiados, el propio López Obrador, su entorno familiar y todas las personas que trabajamos en su movimiento estaban infectados nuestros teléfonos por ese sistema de vigilancia y sabemos que seguimos siendo espiados por agencias nacionales e internacionales, es parte de la realidad hoy en día”, recordó Ramírez Cuevas.

El vocero presidencial rechazó que la actual administración haya comprado el malware para el espionaje, empero, aclaró que sí hay sistemas de vigilancia telefónica en manos de los servicios de inteligencia nacional, pero éstos se usan por decisión de Estado contra el crimen organizado, por medio de intervenciones telefónicas ordenadas por jueces.

“No hemos vivido un estado de libertad de la opinión pública, de la libertad de expresión, del derecho a la información tan grande en la historia de este país como ahora”, enfatizó Ramírez Cuevas, quien también señaló que el tema ha sido usado por medios y periodistas para hacer una “guerra mediática” contra el Gobierno de López Obrador.

SEDENA RECHAZA ESPIAR A ACTIVISTAS O PERIODISTAS, PERO RECONOCE CONTRATAR PEGASUS

La Sedena negó, la noche del 4 de octubre del 2022, que haya espiado con el programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, a dos periodistas y un defensor de derechos humanos, entre los años 2019 y 2021.

“Esta Secretaría con estricto apego al Estado de derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”, expuso la Sedena en un comunicado.

❌Falso que la SEDENA haya contratado #Pegasus para espiar a periodista y activistas ✔️La @SEDENAmx informó que la contratación de "Pegasus" se realizó del 27/06/2011 al 24/08/2013, con el uso de mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército 👉https://t.co/DZoNMqV6Nb pic.twitter.com/QG8patY8aX — InfodemiaMx (@infodemiaMex) October 5, 2022

Aunque la institución reconoció la contratación del servicio Pegasus, realizada del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013, aseguró que esta se llevó a cabo con la única intención de mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Aunado a lo anterior, la Sedena resaltó que de acuerdo con las leyes mexicanas, las Fuerzas Armadas están facultadas para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada. Según detalló la Sedena, tras estas operaciones, se detuvo a 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia de diferentes organizaciones delictivas, entre otros.

“En estas operaciones se prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza, para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública y a la vez, reducir el índice de letalidad, privilegiando en todo momento la seguridad de la población”, agregó la Sedena.

El propósito de dichas operaciones, según apuntó, “es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública”.

“Las Fuerzas Armadas del mundo, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos cuentan con un sistema de inteligencia militar con recursos humanos y herramientas tecnológicas, como los sistemas de vigilancia aérea, de encriptación, de imágenes satelitales (localización de plantíos de enervantes y afectaciones del Plan DN-III-E) que permiten dar cumplimiento a sus misiones primigenias de defensa nacional y seguridad interior y otras de carácter social, estipuladas en nuestro marco legal”, señaló.

“La información se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales [INAI]; así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]”, indicó la Sedena, en el comunicado.

AMLO NIEGA ESPIONAJE; SERÍA “PÉRDIDA DE TIEMPO”, DICE; SEDENA TIENE “INTELIGENCIA”, SEÑALA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó, el 4 de octubre del 2022, que su Gobierno espíe a periodistas, activistas y opositores, porque consideró que “sería una pérdida de tiempo”. Asimismo, aseguró que las labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no equivalen al espionaje, ya que dicha labor es distinta.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales que los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad es que no hay elementos”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“No tendríamos por qué, además de ser indebido y contrario a nuestras convicciones, no podríamos hacer lo mismo, pero estaba viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Raphael [de la Madrid]. Él es simpatizante del movimiento de derecha a conservador en el país, lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo, que está en contra de nosotros, ni siquiera leo sus artículos, porque es predecible ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Sería una pérdida de tiempo”, agregó el político tabasqueño.

“Primera recomendación, recojan los sentimientos de la gente y actúen a partir de lo que la gente siente, no desprecien al pueblo, por eso, cómo la Sedena puede presentar su informe y si la Sedena tiene inteligencia, que no espionaje. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo”, insistió el mandatario nacional.

“Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos. Y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos […] Si le estoy diciendo, es que nosotros no espiamos a nadie, le estoy hablando con la verdad. Presenten las pruebas para que me desmientan”, retó el Presidente de la República.

“¿Cómo explica que se haya espiado a civiles?”, le preguntó un reportero. “Es que espía de afuera del país, espían adentro, bueno hackearon los archivos de la Sedena, y ni modo que la propia Sedena se hackeó o qué hubo un auto hackeó, no”, enfatizó el mandatario nacional.

“Son intereses opuestos a nosotros, que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito, ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos autoridad moral”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Yo sostengo: no se va a espiar a nadie, a ningún periodista ni opositor, pues es eso, no tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían”, finalizó López Obrador.

GOBIERNO DE AMLO HA ESPIADO A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS CON PEGASUS, A PESAR DE NEGARLO

Las organizaciones no gubernamentales Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 -con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto-, anunciaron, la noche del 2 de octubre del 2022, que identificaron -mediante análisis forense de artefactos recopilados de dispositivos- infecciones del programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, contra dos periodistas y un defensor de derechos humanos, entre los años 2019 y 2021.

Ello sucedió a pesar de que el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en diversas ocasiones, que el Gobierno Federal ya no usaría dicho spyware, utilizado también por la Administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto, para vigilar de forma ilegal a sus opositores, a periodistas y a defensores de DD. HH.

Según las ONG’s y el Citizen Lab, las infecciones antes citadas, aprovecharon los ataques de “clic cero”, ya que no se requirió engaño para engañar a las víctimas para que pulsaron los enlaces enviados por mensajes de texto maliciosos a Raymundo Ramos Vázquez -del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo-, así como a Ricardo Miguel Raphael de la Madrid, y a otro periodista del medio digital Animal Político, que prefirió el anonimato.

Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono móvil de las víctimas, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque informático.

La investigación -en la que participaron los medios Proceso, Aristegui Noticias y el propio Animal Político-, documentos oficiales confirman que la Sedena hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.

La Sedena concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.

El oficio -clasificado como “secreto”- se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de ese mismo año.

El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en dicha investigación.

La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, ya que estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada [segundo pago]; oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15 de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.

Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, S.A., otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretarlo.

Ocho meses después de que la Sedena firmara este contrato, el Presidente López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa matutina, del 6 de noviembre del 2019, que su Gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje.

“Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero […] En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”, indicó el mandatario nacional.

“Las evidencias también prueban que la Sedena ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato. Los hallazgos de esta investigación demuestran que el Gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México, además de refutar las tesis sobre las que se ha basado la administración actual para profundizar la militarización en el país”, indicaron las ONG’s y Citizen Lab en un amplio comunicado.

“Publicamos este trabajo colaborativo con la esperanza de que contribuya a desmontar -de una vez por todas- la arbitrariedad de los aparatos de inteligencia que operan sin rendición de cuentas, propiciando violaciones a derechos humanos y negando a la sociedad el acceso a la verdad y la justicia”, agregaron en su texto.

DETALLES DE LOS NUEVOS ATAQUES CON PEGASUS

“Raymundo Ramos fue hackeado con Pegasus al menos tres veces entre agosto y septiembre de 2020. El periodista Ricardo Raphael fue pirateado con Pegasus al menos tres veces en octubre y diciembre de 2019, y nuevamente en diciembre de 2020. Anteriormente también fue atacado e infectado en 2016 y atacado en 2017. Un periodista anónimo del destacado medio de comunicación en línea Animal Político fue pirateado en junio de 2021”, según detallaron las ONG’s y Citizen Lab.

En el caso de Ramos Vázquez, las infecciones ocurrieron luego de la publicación de un video que muestra la ejecución extrajudicial de civiles por parte de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Durante el periodo del ataque, el activista se reunió con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), así como con funcionarios de la Armada y la Sedena, además de miembros de medios de comunicación.

Por su parte, Raphael de la Madrid fue atacado e infectado, por primera vez, en 2016, y nuevamente en 2017, durante un período de informes respecto a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Luego, en 2019, se infectó repetidamente con Pegasus mientras estaba de gira por el libro ‘Hijo de la Guerra’, que brinda un relato ficticio del Cártel de Los Zetas y sus orígenes en el Ejército.

“En 2020 se contagió tras escribir sobre las detenciones extrajudiciales y la impunidad oficial, como este editorial del Washington Post. No mucho antes de infectarse en diciembre de 2020, acusó a la Fiscalía General de México de mala conducta grave en su investigación del caso de desapariciones masivas de Iguala. Esta crítica fue citada por el destacado medio de noticias Aristegui Noticias el día anterior al hackeo. Según el informe de R3D, Raphael afirmó que, en 2022, se sacaron de contexto fragmentos de una comunicación privada y se compartieron con sus contactos en un aparente esfuerzo por desacreditarlo”, indicaron las ONG’s y Citizen Lab.

En el caso del periodista anónimo de Animal Político, se documentó que éste fue infectado el mismo día que en dicho medio digital publicaron un reportaje respecto a violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Estos últimos casos, que se producen años después de las primeras revelaciones de la problemática orientación de Pegasus en México, ilustran el potencial de abuso del spyware mercenario en un contexto de responsabilidad pública y transparencia defectuosas. Incluso ante el escrutinio mundial, las protestas internas y una nueva administración que se comprometió a nunca usar spyware, los periodistas y defensores de los derechos humanos continuaron atacando a periodistas y defensores de los derechos humanos con el spyware Pegasus en México”, concluyeron las ONG’s y Citizen Lab en un amplio comunicado.

EU AGREGA A NSO GROUP (QUE VENDE PEGASUS) A LISTA “NEGRA” DE ACTIVIDADES CIBERNÉTICAS MALICIOSAS

El Gobierno de los Estados Unidos agregó, el 3 de noviembre del 2021, a cuatro empresas extranjeras -Candiru, NSO Group, Computer Security Initiative Consultancy PTE (COSEINC) y Positive Technologies-, a la lista de entidades por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de dicho país.

La Administración encabezada por el Presidente Joseph Biden enfatizó que no está tomando medidas contra los países o gobiernos donde se encuentran dichas compañías y que dichas adiciones “siguen una regla final provisional de octubre del 2021, publicada por el Departamento de Comercio”.

Misma “que establece controles de ciertos artículos que pueden usarse para actividades cibernéticas maliciosas; esa regla implementa las decisiones tomadas por el Acuerdo de Wassenaar, sobre controles de exportación de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble uso”.

“NSO Group y Candiru se agregaron a la lista de entidades basándose en la determinación de que desarrollaron y suministraron software espía a gobiernos extranjeros que utilizaron esta herramienta para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas”, detalló el Gobierno de EU.

Mientras que “Positive Technologies y COSEINC se agregaron a la Lista de Entidades con base en la determinación de que hacen un mal uso y trafican con herramientas cibernéticas que se utilizan para obtener acceso no autorizado a los sistemas de información de manera contraria a la seguridad nacional o la política exterior de los Estados Unidos, amenazando la privacidad y seguridad de individuos y organizaciones en todo el mundo”.

El Gobierno estadounidense señaló que “como parte de su compromiso de poner los derechos humanos en el centro de la política exterior de Estados Unidos, la administración Biden-Harris está trabajando para detener la proliferación y el uso indebido de herramientas digitales utilizadas para la represión”.

A través de un comunicado, la administración encabezada por el Presidente Biden abundó que dicho esfuerzo tiene como objetivo “mejorar la seguridad digital de los ciudadanos, combatir las amenazas cibernéticas y mitigar la vigilancia ilegal”.

El Gobierno de EU explicó que la “Lista de entidades es una herramienta utilizada por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio para restringir la exportación, reexportación y transferencia dentro del país de artículos sujetos a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR)”.

Ello para “personas – individuos, organizaciones y/o empresas: se cree razonablemente que están involucradas, han estado involucradas o presentan un riesgo significativo de estar o participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de los Estados Unidos”.

Al menos 50 personas cercanas al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron en una lista de posibles objetivos de espionaje con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.

El 18 de julio del 2021, un total de 17 medios internacionales publicaron una investigación global encabezada por la organización francesa Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), que reveló la existencia de una lista de 50 mil números telefónicos seleccionados, 15 mil de ellos de México, como posibles objetivos de espionaje por los clientes de NSO, empresa israelí creadora del citado software.

Según el diario británico The Guardian y el medio digital mexicano Aristegui Noticias, entre el 2016 y 2017, años en los que fue utilizado el programa informático, Tomás Zerón de Lucio -hoy prófugo- era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).

SEDENA NO TIENE CONTRATOS CON EMPRESA PROVEEDORA DE PEGASUS, ASEGURA AMLO

El 3 de agosto del 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Sedena no tiene contratos con el grupo israelí NSO, desarrolladora y proveedora del programa informático Pegasus, que se utilizó en México para espiar a opositores políticos, a periodistas, a activistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo Federal reveló que la Sedena y otras instituciones gubernamentales sí tienen un servicio contratado con otras empresas para llevar a cabo labores de inteligencia, por lo que prometió que van a informar al respecto.

“En la actualidad no hay ya contratos con estás empresas. Sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. No, ya no existe relación con esta empresa [NSO Group], pero vamos a informar”, detalló el mandatario nacional.

“Tanto la Defensa como la Marina son las que más me informan de lo que todo llevan a cabo, tienen esa buena costumbre de informar y pedir autorización para todas sus acciones, es un protocolo que cumplen de manera rigurosa, tengo diariamente un promedio de dos informes diarios, entonces nos van a entregar un informe de esto”, insistió el político tabasqueño.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una investigación y pueden solicitar información de todas las instituciones públicas, así como de las Fuerzas Armadas.

GOBIERNOS DE FCH Y EPN FIRMARON 31 CONTRATOS CON PEGASUS POR MIL 970 MDP, AFIRMA LA SSPC

El 28 de julio del 2021, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSCP), informó que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, suscribieron 31 contratos por mil 970 millones de pesos, para la contratación del programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que se utilizó para espiar en México a opositores políticos, a periodistas, a activistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria federal denunció que NSO Group utilizó empresas fachada para suscribir contratos gubernamentales entre 2012 y 2018. “Llevando a cabo simulación de contratos con el software en distintas instancias del Gobierno Federal, por conceptos distintos”, agregó.

Rodríguez Velázquez recordó que la empresa israelí NSO Group Technologies desarrolló el programa de espionaje Pegasus, mismo que adquirió la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través de la empresa Grupo Tech Bull S.A. De C.V.

“El daño a las arcas públicas fue de mil 970 millones de pesos, más de 61 millones de dólares, para la adquisición del software, hardware, la base de datos, licencias y mantenimiento de estos equipos”, afirmó la titular de la SSPC del Gobierno Federal.

Según Rodríguez Velázquez, las instituciones gubernamentales que tenían contratos con NSO Group son: la Policía Federal (PF), con 16 contratos; la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con 2 contratos; el Sistema de Prevención y Readaptación Social, con 7 contratos; el Servicio de Protección Federal, con 2 contratos; y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con 4 contratos.

Asimismo, la titular de la SSPC Federal aseguró que los 31 contratos encontrados se entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR), para que realice las investigaciones correspondientes y aclaró que en el actual Gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya no se espía a nadie y “se acabó la persecución política”.

“Los contratos de las empresas relacionadas con Pegasus van a subirse a la red para que todos tengan la información. Le pido a la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, que el día de hoy se suban los contratos”, destacó, en su turno, el titular del Poder Ejecutivo Federal.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.