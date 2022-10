Favoritos, estrellas y partidos importantes: Lo que debes de saber sobre Qatar 2022

Por Steve Douglas

Qatar, 10 de octubre (AP).- Es la última oportunidad para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé vuelve al máximo escenario del fútbol. Brasil busca su sexto título.

Una de las Copas Mundiales más esperadas en mucho tiempo — por lo que ocurre afuera de las canchas tanto como por lo que sucede en ellas — está a la vuelta de la esquina en Qatar.

Treinta y dos 32 equipos, 64 partidos, 29 días de competencias. El primer mundial en el Medio Oriente.

El torneo arranca el 20 de noviembre y la final será el 18 de diciembre.

Algunas de las cosas a seguir en el torneo, a jugarse a fin de año en lugar de junio/julio, en la sede más pequeña jamás usada en un mundial, en el que algunos aficionados tendrán que hospedarse en hoteles flotantes.

LOS FAVORITOS

Brasil (No. 1 en el ranking de la FIFA). Neymar, Vinicius Junior y el resto de los astros de la Seleçao están en gran forma y alientan las esperanzas de darle a la selección más laureada de la historia su primer título desde 2002.

Bélgica (No. 2). La “generación de oro” empieza a resquebrajarse, pero todavía cuenta con Kevin De Bruyne y un conjunto sólido, difícil de vencer.

Argentina (No. 3). No gana un Mundial desde los días de Diego Maradona. Este será el primer Mundial desde su muerte en noviembre de 2020 y Argentina llega con un equipo en plena alza, que ofrece más apoyo que de costumbre a Messi.

Francia (No. 4). Ganó el último Mundial y sigue siendo tal vez el equipo con el mejor plantel pese a una creciente lista de lesionados. Su dupla de ataque es fenomenal: Mbappé y Karim Benzema. Ningún equipo gana dos títulos seguidos desde que Brasil se alzó con los de 1958 y 1962.

Inglaterra (No. 5). Semifinalista en el Mundial de 2018, finalista del Campeonato Europeo del 2021. ¿Alcanzará la cuna del fútbol su segundo título, primero desde 1966? Llega con una racha de seis partidos sin ganar.

LAS GRANDES ESTRELLAS

Lionel Messi, Argentina. Siete veces el jugador del año, Messi, con sus 35 años, llega entonado a la que seguramente será su última ocasión de levantar un trofeo que bien podría confirmarlo como el mejor jugador de la historia.

Cristiano Ronaldo, Portugal. El jugador que más goles ha anotado con una selección también busca su primer título mundial a los 37 años.

Kylian Mbappé, Francia. Fue la gran figura del último Mundial con solo 19 años. Hoy es mucho más completo que hace cuatro años. En caso de ganar sus dos primeras copas mundiales, igualaría algo que solo Pelé ha logrado.

Kevin De Bruyne, Bélgica. Para muchos el mejor mediocampista del mundo, aunque con tendencia a lesionarse. Los belgas cruzan los dedos para que llegue entero al mundial.

Neymar, Brasil. A menudo a la sombra de Mbappé y Messi en el París Saint-Germain, sigue siendo el gran referente de Brasil. De él se pueden esperar grandes muestras de habilidad y algunos melodramas.

CÓMO FUNCIONA

Hay ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros avanzan a los octavos de final, a partir de los cuales se usa el formato de partido único, cuyo perdedor es eliminado.

Habrá cuatro partidos por día en la primera ronda y no habrá descanso entre esa ronda y los octavos de final. El primer día sin partidos será el 7 de diciembre, el 17mo día de la competencia.

LOS PARTIDOS QUE HAY QUE VER SÍ O SÍ

Qatar vs. Ecuador, 20 de noviembre. El primer partido del torneo y cita obligada para la afición.

Argentina vs. México, 26 de noviembre. El primer encuentro entre grandes rivales continentales, en el que Messi y Argentina podrían sellar su pase a los octavos de final.

España vs. Alemania, 27 de noviembre. El partido más atractivo de la primera ronda, digno de una final, entre dos ex campeones, potencias del fútbol.

Irán vs. Estados Unidos, 29 de noviembre. Un duelo con un fuerte trasfondo político, entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980.

Ghana vs. Uruguay, 2 de diciembre. Una reedición del choque del 2 de julio del 2010 por los cuartos de final, en que Uruguay venció a los africanos por penales después de que Luis Suárez mantuviese al equipo celeste con vida cometiendo un penal sobre el final del tiempo reglamentario. Ghana no convirtió el penal y se llegó a una definición desde los doce pasos, que perdió. Para Ghana, una victoria tendría sabor a revancha.

