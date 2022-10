“Hay un riesgo real de recesión el año entrante”, advierten FMI y el Banco Mundial

Madrid, 10 de octubre (Europa Press) – El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial coinciden en señalar el creciente riesgo de recesión en el mundo como consecuencia del impacto de las actuales turbulencias y el endurecimiento de las condiciones de financiación por las subidas de tipos para domar la elevada inflación.

En este sentido, el presidente del Banco Mundial ha destacado la desaceleración en curso de las economías avanzadas, así como el impacto que representa en las economías emergentes y en desarrollo la depreciación de las monedas respecto del dólar, que ha agravado los problemas de deuda, para lo que las subidas de los tipos de interés implican “una carga adicional”.

