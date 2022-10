“¿Cómo pudiste echarme de Instagram?”, recrimina Kanye West a Mark Zuckerberg

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 10 de octubre (AS México).- La polémica en torno a Kanye West continúa.

Luego de que el intérprete de “Heartless” reveló su nueva colección de camisetas estampadas con la leyenda “White Lives Matter”, el mundo de la moda, así como diversas celebridades en Hollywood, le dieron la espalda al artista.

Entre las figuras que han intentado hablar con Ye para hacerlo entrar en razón, destaca el rapero Sean “Diddy” Combs, quien le escribió directamente a West para pedirle que dejara de promocionar las camisetas puesto que éstas esparcen una declaración de odio.

“Esto no es un juego. Te usaré como ejemplo para mostrarle al pueblo judío que te dijo que me llamaras. Nadie puede amenazarme o influenciarme”, escribió el exesposo de Kim Kardashian.

Minutos después de que Kanye publicó las capturas de pantalla de su conversación con Sean en Instagram, la plataforma eliminó los posts del rapero por infringir las reglas de seguridad.

KANYE WEST SE LANZA CONTRA ZUCKERBERG

Después de que Instagram intervino, Kanye West se lanzó contra Mark Zuckerberg, dueño de la app, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022