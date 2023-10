El INE rechaza la suspensión de las “mañaneras”, pero le pide a AMLO neutralidad

El INE ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador no difundir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato, de carácter político-electoral.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido no suspender las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que el Partido de la Revolución Demócrata (PRD) denunciara que éstas incurren en múltiples violaciones en materia electoral.

En una reciente resolución, el INE determinó que las conferencias, mejor conocidas como “mañaneras“, abordan temas de interés general para la ciudadanía, por lo que rechazó la suspensión de dichas transmisiones en vivo. Sin embargo, reitero que el mandatario deberá abstenerse de hacer manifestaciones de carácter político durante el Proceso Electoral Federal (PEF).

“Su deber (es) abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato, de carácter político-electoral, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”, se lee en el comunicado de prensa compartido por la Institución.

A su vez, la Comisión señaló que las “mañaneras” de López Obrador deberán entenderse como un esquema de comunicación oficial, donde se abordan temas generales para la población y, por lo tanto, su suspensión sería una medida desproporcionada.

📑 #BoletínINE | @INEMexico niega suspender “las mañaneras” en la actual etapa del proceso electoral, pero reitera al Ejecutivo Federal se ajuste a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. https://t.co/X16fumtJef pic.twitter.com/f9WAWGH8cO — @INEMexico (@INEMexico) October 10, 2023

Por su parte, el Presidente detalló que ya se retiró la “posdata” en sus conferencias diarias, debido al cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Institución, quien notificó ayer su resolución.

“Como ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista; si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, del nepotismo; si no se le tiene amor al pueblo; pues lo mejor, lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo porque les produce mucho enojo, aunque también son libres, pero no está mal la advertencia”, mencionó.

INE PIDE ELIMINAR POSDATA DE LAS “MAÑANERAS”

El pasado 3 de octubre, la Comisión de Quejas del INE ordenó al mandatario López Obrador que elimine la “posdata” que aparecen al inicio de sus presentaciones matutinas, donde advierte que su “diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”.

Ante dicha situación, la misma Comisión estableció que el mensaje de la “posdata” contiene elementos y frases de naturaleza electoral y que este podría influir en la decisión de la ciudadanía durante el Proceso Electoral Federal, mismo que dio inicio el pasado 7 de septiembre.

Finalmente, el INE exhortó a la Presidencia de México difundir un contenido preliminar por parte de la Comisión “expresamente de forma visual y auditiva el contenido del organismo federal, el cual omite hacer pronunciamientos relacionados con temas electorales.

“De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo el tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, se lee.