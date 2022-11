La violencia ácida tiene rostro y es el rostro de la mujer, reclama víctima de ataque

La Fundación Carmen Sánchez ha contabilizado 34 mujeres sobrevivientes de ataques con ácido hasta ahora, aunque “no todas hemos logrado sobrevivir”, dice: cuatro de estas mujeres fueron torturadas con ácido antes del feminicidio; Edomex, CdMx y Puebla, las que más ataques sufren.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– La activista y sobreviviente de un ataque de ácido de su expareja, Carmen Sánchez, exigió este jueves a las autoridades que este tipo de ataques sean tipificados no como lesiones sino como tentativa de feminicidio y recordó que la violencia ácida “tiene rostro y es el rostro de la mujer”.

“A nosotras nos queman porque pueden, se saben impunes, saben que no hay una sentencia ejemplar que los va a llevar a prisión. Es nuestra preocupación, que no estén sensibilizadas nuestras autoridades, es lo que buscamos. La violencia ácida tiene un rostro y es el rostro de la mujer”, señaló en entrevista con Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

“Es muy lamentable que [las autoridades] no reconozcan la falta de sensibilidad y empatía para juzgar los casos, se les hace más fácil culparnos, culpar de que nosotras mismas nos estamos quemando y drogando y asesinando, nosotras mismas nos hacemos todos porque ellos no están capacitados para nada de eso. Es lamentable como nosotras mismas tenemos que buscar estrategias para seguir defendiéndonos unas a otras. Aunque estemos en estados diferentes estamos unidas y lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

María del Carmen Sánchez Flores es una madre de familia de 35 años de edad que fue quemada con ácido por su ex pareja en 2014 en Ixtapaluca, Estado de México. Ahora activista y fundadora de una organización que lleva su nombre y que busca proteger a otras mujeres atacadas con ácido, Sánchez Flores relata que lleva ocho años de búsqueda de justicia.

“Es un proceso largo y doloroso, tengo que sacar fuerzas de donde ya no hay pero rendirme no es una opción para mí, porque esta lucha no es individual sino colectiva, es para mis compañeras, la estoy haciendo por mis hijas, mis sobrinas, todas las que han sobrevivido a estas agresiones”.

“Todos los casos se inician a consideración del Ministerio Público, al darme cuenta de que había más mujeres atacadas con ácido, que no sólo a mí me hacían negaciones a mis derechos, tanto legales como médicas, me hizo pasar de víctima a activista y defender los derechos de nuestras hermanas que ahora les damos acompañamiento”, explicó

Las entidades con mayores casos son la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, “son los que llevan el porcentaje más alto y son los que nos preocupan muchísimo porque cada vez siguen aumentando estas agresiones, no sólo ya con ácido sino con otras sustancias corrosivas o inflamables”.

Sánchez Flores explica que pasar de víctima a activista es “un proceso doloroso”. “Nosotras no tendríamos por qué estarlo haciendo. Deberíamos estar preocupadas o buscando unas mejores cirugías, llevar un proceso de la mano tanto psicológico como médico y nuestro proceso legal. Sin embargo no es así, no tenemos garantizados nuestros derechos, las mujeres que sobrevivimos, nosotras, a mí me ha tocado tocar puertas en el sector privado para tener mejores cirugías, he tenido que buscar abogados particulares para que defiendan mi caso”, detalló.

“NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA”

La semana pasada, el Senado de la República aprobó sancionar hasta con 13 años de prisión a quienes ataquen con ácido o corrosivos a una mujer, provocando un daño o enfermedad incurable.

Sin embargo, Flores Sánchez indica que “las autoridades y los legisladores no han entendido lo que es un ataque con ácido y lo que conlleva un ataque con ácido, por eso siguen minimizando y creyendo que dar de siete a 12 años de cárcel nos va a favorecer. Y no. Celebro que pongan esto sobre la mesa pero no son suficientes estos años para nosotros que hemos sobrevivido a las agresiones”.

“Si no separan el ataque con ácido de las lesiones en los códigos nunca vamos a tener castigos ejemplares ni se van a hacer responsables de estas cirugías y nadie nos garantiza que no va a llegar otra mujer atacada con ácido o con otra sustancia química corrosiva”, dice. “En estos últimos meses han atacado a muchísimas mujeres, ¿quién los está apoyando? Nadie, tenemos que hacer cooperaciones para sacar un cirugía, que no es poco dinero, una cirugía está entre los 95 mil pesos, los 120 mil pesos. Una sola”, subraya.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le ha pagado a Sánchez Flores dos de 63 cirugías que ha necesitado, así como apoyado a dos mujeres más, pero la activista asegura ser afortunada, ya que casi ninguna de sus compañeras recibe ningún acompañamiento de las autoridades. “No sólo es hablar de la vida de las mujeres, es defender la vida, es defender la integridad”, expresó. El resto viene del apoyo de cirujanas que se suman a la causa y de cooperaciones entre las víctimas, pero eso, declara, no es ni de casualidad suficiente.

La activista relata que, además de todo, se ha tenido que enfrentar a la “violencia machista no sólo del hombre que intentó asesinarme con ácido sino a la violencia institucional”. “No sólo es la lucha contra él, sino contra todo un sistema que se niega a reconocer estas violencias, que se niega a admitir todas sus faltas de empatía, de sensibilidad hacia nosotras, es lamentable ver que nos están quemando y nos están matando frente a ellos y no hacen nada, no asumen su responsabilidad”, destacó.

“Creo que no hay voluntad política para estas agresiones, porque los ataques con ácido creemos que se puede prevenir, la mayoría de nosotras ya habíamos hecho denuncia de estos ataques, pero no hay voluntad. Hace un par de meses el Gobernador de Puebla [Miguel Barbosa], el estado con más mujeres atacadas con ácido, dice que son ‘simples lesiones y que sanan’ de estos ataques, y que todos están expuestos, tanto hombres como mujeres. Y no es así”, reclama.

“Nombramos la violencia ácida como un tipo de violencia feminicida, porque un ataque con ácido no sólo pone en peligro la vida de la mujer en el momento de la agresión sino en los meses y años posteriores, debido a las secuelas físicas, emocionales, psicosociales que nos deja esta violencia tan terrible”, dijo.

Además, reveló que, por su mente y la de algunas de sus compañeras sobrevivientes, también ha pasado la idea del suicidio. “No es fácil levantarte, mirarte y ver que ya no eres la misma carne, que la persona que te daño lo hizo con la intención de acabar contigo, de matarte y que, si estamos con vida, es por las personas que en un primer momento me auxiliaron. En mi caso mi familia estaba ahí y me auxilió rápido pero no se pudo hacer más, porque nadie está preparado para esto y no tendríamos por qué estar preparadas para un ataque con ácido o para una violencia que venga de un hombre”, señaló.

URGE A AUTORIDADES A BUSCAR SENTENCIA EJEMPLAR

Sánchez Flores indicó que su caso ya está en la parte del cierre del juicio oral y el próximo domingo se llevará a cabo precisamente ante un Juez el cierre. “Estamos a nada de obtener la sentencia”, y urgió al Poder Judicial, al Gobernador Alfredo del Mazo y a la Fiscalía mexiquense a que “vean la gravedad del daño que me hicieron, que dejen claro lo que un ataque con ácido conlleva, que entiendan que el ácido es una sustancia letal”.

“El Edomex tiene en sus manos de dejar un precedente de no repetición, que dejen una sentencia ejemplar. Espero que puedan entenderlo, ya que el Edomex es uno de los estados con más ataques y tiene en sus manos demostrarnos a las mujeres si en verdad están para defendernos a nosotras o a los criminales que nos intentaron asesinar”, aseguró.

Por ello, llamó a todas las autoridades a garantizar una vida libre de violencia, con reparación integral del daño. “Yo voy a continuar de por vida con los tratamientos –de dermatología como psicológicos– y con las cirugías. Entonces se requieren muchas cosas, no sólo es una sentencia y ya. A mí ni con la pena más alta que le den al hombre me van a reparar el daño, no sólo él, sino las instituciones correspondientes”, adelantó.

Por último, Sánchez Flores dijo que la lucha continuará en favor de las mujeres atacadas con ácido y espera que, tanto con las sanciones así como con mejor legislación, ni una mujer más tenga que pasar por violencia ácida. “Es terrible, no se lo deseo a nadie”, concluye.