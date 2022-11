Clouthier responde a Buenrostro: Falso que no hubiera coordinación entre SE y Sener

“No permito que se levanten falsos y que me quieran cargar muertos que no me corresponden”, arremetió la exsecretaria contra su sucesora en la SE.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Tatiana Clouthier desmintió los retrasos de coordinación para las consultas sobre energía con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tal cual como lo aseguró la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro.

Durante el programa “Así las Cosas”, conducido por Gabriel Warkentin y Javier Risco en W Radio, Clouthier dijo que las declaraciones de Buenrostro son “facciosas y mentirosas”.

“Respeto la formación de equipos, pero no por eso permito que se levanten falsos y que me quieran cargar muertos que no me corresponden”, declaró.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, Raquel Buenrostro dijo que su antecesora no brindaba información completa a equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá porque no había un trabajo coordinado con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

Ante esto, Tatiana Clouthier afirmó que es necesaria una acaración con respecto al trabajo conjunto entre la Sener y la SE, ya que ella personalmente atendió asuntos con autoridades del sector energético.

“Hay un poco de matiz y habría que aclarar lo referente a que en la coordinación no se citaba el sector energético; eso es falso, lo atendí personalmente […] Me tocó atender a través del abogado Orlando Pérez y a través del abogado que puso la Secretaria de Energía, con quienes tuvimos reuniones y me reuní con la secretaria Rocío Nahle, así como con las contrapartes citadas por la propia secretaria Nahle”.

Asimismo, señaló que no hay nada de malo que una consulta se extienda ya que también implica que continúa un diálogo. “Quien lo pone de otra manera es que no tiene comprensión del proceso o que no lo acaba de entender”, añadió.

El pasado 7 de octubre, Raquel Buenrostro Sánchez asumió el cargo como nueva titular de la Secretaría de Economía luego de que su antecesora, Tatiana Clouthier presentara su renuncia.

En su nuevo puesto, Buenrostro enfrentará una serie de tensiones comerciales con Estados Unidos. México está trabado en estos momentos en una controversia con Estados Unidos sobre los planes de favorecer a las empresas de servicios públicos que son propiedad del Estado mexicano por encima de las compañías privadas y extranjeras.