Han bajado los nacimientos, pero la esperanza de vida aumentó: Somos 8 mil millones

Por Mead Gruver

Ciudad de México, 10 de noviembre (AP) — La especie humana ha superado los 8 mil millones de personas y el aumento de la esperanza de vida ha compensado el descenso de los nacimientos, pero el crecimiento de la población global continua la tendencia de desaceleración a largo plazo, dijo la Oficina del Censo de Estados Unidos el jueves.

La población global habría superado el umbral el 26 de septiembre, según las estimaciones de la oficina, que dijo que hay que tomar la fecha con cautela.

La discrepancia se debe a que los países cuentan su población de forma distinta, si es que lo hacen. Muchos carecen de sistemas para registrar los nacimientos y las defunciones. Algunos de los más poblados, como India o Nigeria, llevan más de una década sin elaborar un censo, explicó.

