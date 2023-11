Poca presencia latina caracteriza a los Grammys 2024; consulta la LISTA de nominadxs

Reneé Rapp, Peso Pluma y PinkPantheress están ausentes de la categoría de mejor artista nuevo a pesar de tener años notables. “Snow Angel” de Rapp fue el álbum debut en solitario más importante de una artista femenina este año.

Por Maria Sherman

Los Ángeles, 10 de noviembre (AP) — Con nuevas categorías, SZA y “Barbie“, hay mucho de qué hablar sobre las nominaciones a los Grammy 2024. ¿Quién no pasó el corte? ¿Cuáles fueron las sorpresas? ¿Hubo desaires? Vamos a ver.

¿SANGRE NUEVA?

Hay muchas cosas agradables de las nominaciones para la 66ª edición de los Grammy, y otras que nos confunden un poco. Reneé Rapp, Peso Pluma y PinkPantheress están ausentes de la categoría de mejor artista nuevo a pesar de tener años notables. “Snow Angel” de Rapp fue el álbum debut en solitario más importante de una artista femenina este año.

Rapp y PinkPantheress quedaron excluidas y Peso Pluma sólo obtuvo una nominación: mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejana) por su tercer álbum de estudio, “Génesis”.

LATINOS AUSENTES

De hecho, en un año dominado por la música mexicana en las listas de popularidad, sorprende no ver nominaciones para Eslabón Armado o Grupo Frontera, particularmente por sus temas “Ella baila sola” con Peso Pluma y “un x100to” con Bad Bunny, respectivamente. Natanael Cano y Fuerza Regida también están notablemente ausentes.

Este año, sólo hay tres nominados a mejor álbum de música urbana latina, porque la categoría recibió menos de 40 obras para su consideración, y representa la única nominación de Karol G, por su histórico álbum de 2023 “Mañana será bonito”.

SIN COUNTRY EN EL PAÍS

Sin duda, la música country ha tenido un gran año 2023. En julio, los artistas country ocuparon los tres primeros lugares de la lista Hot 100 por primera vez: Controversy elevó “Try That In a Small Town” de Jason Aldean al número 1, seguido por “Last Night” de Morgan Wallen y la versión de Luke Combs de “Fast Car” de Tracy Chapman.

Además, durante el verano, el cantante de country Oliver Anthony Music se convirtió en el primer artista en debutar en la cima del Hot 100, con el tema viral “Rich Men North of Richmond”. El dominio de Aldean y Anthony no duró mucho. Combs sí obtuvo una nominación al Grammy a la mejor interpretación country solista, pero Wallen se destaca como una exclusión obvia.

Aunque “Last Night” está nominada a mejor canción country, un premio a los compositores, el propio Wallen no lo está a pesar de tener un año exitoso. Su más reciente álbum, “One Thing at a Time”, había pasado 16 semanas en la cima de las listas de popularidad hasta el 14 de octubre, lo que significa que ha mantenido el primer puesto durante casi el 40 por ciento del año… y su álbum fue lanzado en marzo.

Esta no es la primera vez que Wallen está ausente de las nominaciones. En 2021, después de que surgiera un video de él usando un insulto racial, fue descalificado o limitado de varias entregas de premios y no recibió nominaciones al Grammy por su éxito de ventas “Dangerous: The Double Album”.

EL K-POP SE QUEDÓ FUERA

El período de elegibilidad iba del 1 de octubre de 2022 al 15 de septiembre de 2023, lo que significa que bastantes pesos pesados del K-pop podrían haber sido nominados: TOMORROW X TOGETHER, Stray Kids y el grupo de chicas NewJeans. Pero no fue así.

Los tres tuvieron lanzamientos que alcanzaron el número 1 en la lista Billboard 200: “The Name Chapter: Temptation” de TXT en febrero, “Maxident” de Stray Kids y “Get Up” de NewJeans.

Algunos especialistas creían que NewJeans podría obtener una nominación a mejor artista nuevo, lo que las habría convertido en el primer grupo de chicas de K-pop en recibir una nominación al Grammy. Podrían haber sido ellas, o el grupo de chicas Fifty Fifty, cuyo pegajoso sencillo pop “Cupid” estuvo por todas partes en TikTok este verano; se volvieron tan omnipresentes que incluso aparecieron en la banda sonora de la película “Barbie”.

Sin embargo, después del anuncio del viernes, BTS sigue siendo el único grupo de K-pop en recibir una nominación al Grammy. Y aunque han recibido cinco nominaciones, no han ganado ningún Grammy.

¿DÓNDE ESTÁ EL PRÍNCIPE ENRIQUE?

Para disgusto de los fans de la lectura de Michelle Williams a las memorias de Britney Spears “The Woman in Me” (“Britney Spears: La mujer que soy”), la actriz no será elegible para el premio a mejor audiolibro, narración y grabación de narración. Eso sería una posibilidad en 2025.

Pero quizás lo más impactante de todo es la omisión del príncipe Enrique, cuyo libro de memorias “Spare” (“Spare: En la sombra”) vendió más de 3.2 millones de ejemplares a nivel mundial en tan sólo una semana. El miembro de la realeza británica narró el audiolibro, pero no recibió una nominación. En cambio fueron nominados Meryl Streep, William Shatner, Rick Rubin, el Senador Bernie Sanders y Michelle Obama.

EL HIP HOP Y SU AUSENCIA CONSTANTE EN LOS GRAMMY

El informe de fin de año de Luminate 2022 encontró que el R&B/hip-hop es el género más popular de Estados Unidos y representa la mayor cantidad de streaming bajo demanda en el país, además de tener la mayor proporción del consumo total de álbumes. Pero este año ha habido pocos lanzamientos dominantes de hip hop y ningún rapero pudo encabezar la lista Billboard 200 hasta que “Utopia” de Travis Scott salió en agosto. En los Grammy, Scott sólo obtuvo una nominación a mejor álbum de rap.

En la lista también falta Gunna, cuyo álbum de 2023 “A Gift & a Curse” fue enorme. Está claro que algunos de los mayores éxitos del género fueron llevados a categorías específicas de rap (como “All My Life” de Lil Durk con J. Cole o “Just Wanna Rock” de Lil Uzi Vert).

SALUD A MONÉT

Si hay algo por lo que destapar botellas son las siete nominaciones de Victoria Monét.

La cantautora de R&B no es ajena a los Grammy, pero en esta ocasión es diferente.

Monét fue nominada como productora a álbum del año en los Grammy 2020, por su trabajo en “Thank U, Next” de Ariana Grande. En ese entonces era conocida como creadora de éxitos de Grande y Chloe x Halle, aunque siempre ha sido alguien a quien observar como solista.

Esta vez, es la única nominada en las categorías principales que también compite como mejor artista nuevo. Monét también obtuvo nominaciones a grabación del año y mejor canción de R&B por su brillante y estridente “On My Mama”, mejor interpretación de R&B y mejor interpretación de R&B tradicional. Su lanzamiento de 2023, “Jaguar ll”, está nominado a mejor álbum de R&B y mejor ingeniería de álbum, no clásico.

MUJERES, ¡ALELUYA!

La mejor historia de las nominaciones a los Grammy 2024, por supuesto, es cuántas mujeres están representadas en las categorías principales.

Las mujeres son también de las más nominadas, incluyendo a Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo. En las categorías de grabación y álbum del año el único hombre nominado es Jon Batiste.

LISTA DE NOMINADOS AL GRAMMY

Lista parcial de nominados para la 66a edición anual de los premios Grammy, según anunció el viernes la Academia de la Grabación. La ceremonia de premiación está prevista para el 4 de febrero en Los Ángeles.

— Álbum del año: “World Music Radio”, Jon Batiste; “The Record”, boygenius; “Endless Summer Vacation”, Miley Cyrus; “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, Lana Del Rey; “The Age of Pleasure”, Janelle Monáe; “GUTS”, Olivia Rodrigo; “Midnights”, Taylor Swift; “SOS”, SZA.

— Grabación del año: “Worship”, Jon Batiste; “Not Strong Enough”, boygenius; “Flowers”, Miley Cyrus; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “On My Mama”, Victoria Monét; “Vampire”, Olivia Rodrigo; “Anti-Hero”, Taylor Swift; “Kill Bill”, SZA.

— Canción del año (premio a los compositores): “A&W”, Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew; “Anti-Hero”, Jack Antonoff y Taylor Swift; “Butterfly”, Jon Batiste y Dan Wilson; “Dance the Night”, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt; “Flowers”, Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack; “Kill Bill”, Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe; “Vampire”, Daniel Nigro y Olivia Rodrigo; “What Was I Made For?”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

— Mejor nuevo artista: Gracie Abrams; Fred again..; Ice Spice; Jelly Roll; Coco Jones; Noah Kahan; Victoria Monét; The War and Treaty.

— Compositor del año: Edgar Barrera; Jessie Jo Dillon; Shane McAnally; Theron Thomas; Justin Tranter.

— Mejor interpretación pop solista: “Flowers”, Miley Cyrus; “Paint the Town Red”, Doja Cat; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “Vampire”, Olivia Rodrigo; “Anti-Hero”, Taylor Swift.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Thousand Miles”, Miley Cyrus con Brandi Carlile; “Candy Necklace”, Lana Del Rey con Jon Batiste; “Never Felt So Alone”, Labrinth con Billie Eilish; “Karma”, Taylor Swift con Ice Spice; “Ghost in the Machine”, SZA con Phoebe Bridgers.

— Mejor álbum pop vocal: “Chemistry”, Kelly Clarkson; “Endless Summer Vacation”, Miley Cyrus; “GUTS”, Olivia Rodrigo; -(Subtract), Ed Sheeran; “Midnights”, Taylor Swift.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: “To Steve with Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim”, Liz Callaway; “Pieces of Treasure”, Rickie Lee Jones; “Bewitched”, Laufey; “Holidays Around the World”, Pentatonix; “Only the Strong Survive”, Bruce Springsteen; “Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3”, varios artistas.

— Mejor álbum dance/electrónico: “Blackbox Life Recorder 21F”, Aphex Twin; “Loading”, James Blake; “Higher Than Ever Before”, Disclosure; “Strong”, Romy y Fred again..; “Rumble”, Skrillex, Fred again.. y Flowdan.

— Mejor álbum de rock: “But Here We Are”, Foo Fighters; “Starcatcher”, Greta Van Fleet; “72 Seasons”, Metallica; “This Is Why”, Paramore; “In Times New Roman…”, Queens of the Stone Age.

— Mejor álbum de música alternativa: “The Car”, Arctic Monkeys; “The Record”, boygenius; “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, Lana Del Rey; “Cracker Island”, Gorillaz; “I Inside the Old Year Dying”, PJ Harvey.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “Since I Have a Lover”, 6lack; “The Love Album: Off the Grid”, Diddy; “Nova”, Terrace Martin y James Fauntleroy; “The Age of Pleasure”, Janelle Monáe; “SOS”, SZA.

— Mejor álbum de R&B: “Girls Night Out”, Babyface; “What I Didn’t Tell You (Deluxe)”, Coco Jones; “Special Occasion”, Emily King; “Jaguar II”, Victoria Monét; “Clear 2: Soft Life EP”, Summer Walker.

— Mejor álbum de rap: “Her Loss”, Drake y 21 Savage; “Michael”, Killer Mike; “Heroes & Villains”, Metro Boomin; “King’s Disease III”, Nas; “Utopia”, Travis Scott.

— Mejor álbum country: “Rolling Up the Welcome Mat”, Kelsea Ballerini; “Brothers Osborne”, Brothers Osborne; “Zach Bryan”, Zach Bryan; “Rustin’ in the Rain”, Tyler Childers; “Bell Bottom Country”, Lainey Wilson.

— Mejor álbum de jazz vocal: “For Ella 2”, Patti Austin con Gordon Goodwin’s Big Phat Band; “Alive at the Village Vanguard”, Fred Hersch y Esperanza Spalding; “Lean In”, Gretchen Parlato y Lionel Loueke; “Mélusine”, Céline McLorin Salvant; “How Love Begins”, Nicole Zuraitis.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “The Source”, Kenny Barron; “Phoenix”, Lakecia Benjamin; “Legacy: The Instrumental Jawn”, Adam Blackstone; “The Winds of Change”, Billy Childs; “Dream Box”, Pat Metheny.

— Mejor álbum de latin jazz: “Quietude”, Eliane Elias; “My Heart Speaks”, Ivan Lins con la Orquesta Sinfónica de Tbilisi; “Vox Humana”, Bobby Sanabria Multiverse Big Band; “Cometa”, Luciana Souza y Trio Corrente; “El Arte del Bolero Vol. 2”, Miguel Zenón y Luis Perdomo.

— Mejor álbum góspel: “I Love You”, Erica Campbell; “Hymns (Live)”, Tasha Cobbs Leonard; “The Maverick Way”, Maverick City Music; “My Truth”, Jonathan McReynolds; “All Things New: Live in Orlando”, Tye Tribbett.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “My Tribe”, Blessing Offor; “Emanuel”, Da’ T.R.U.T.H.; “Lauren Daigle”, Lauren Daigle; “Church Clothes 4”, Lecrae; “I Believe”, Phil Wickham.

— Mejor álbum pop latino: “La cuarta hoja”, Pablo Alborán; “Beautiful Humans, Vol. 1”, AleMor; “A ciegas”, Paula Arenas; “La neta”, Pedro Capó; “Don Juan”, Maluma; “X Mi (Vol 1)”, Gaby Moreno.

— Mejor álbum de música urbana latina: “Saturno”, Rauw Alejandro; “Mañana Será Bonito”, Karol G; “Data”, Tainy.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Martínez”, Cabra; “Leche de tigre”, Diamante Eléctrico; “Vida cotidiana”, Juanes; “De todas las flores”, Natalia Lafourcade; “EADDA9223”, Fito Paez.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Bordado a mano”, Ana Bárbara; “La Sánchez”, Lila Downs; “Motherflower”, Flor de Toloache; “Amor como en las películas de antes”, Lupita Infante; “GÉNESIS”, Peso Pluma

— Mejor álbum latino tropical: “Voy a ti”, Luis Figueroa; “Niche sinfónico”, Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia; “VIDA”, Omara Portuondo; “MIMY & TONY”, Tony Succar, Mimy Succar; “Escalona nunca se había grabado así”, Carlos Vives.

— Mejor álbum de reggae: “Born for Greatness”, Buju Banton; “Simma”, Beenie Man; “Cali Roots Riddim 2023”, Colle Buddz; “No Destroyer”, Burning Spears; “Colors of Royal”, Julian Marley y Antaeus.

—Mejor interpretación de música global: “Shadow Forces”, Arooj Aftab, Vijay Iyer y Shahzad Ismaily; “Alone”, Burna Boy; “FEEL”, Davido; “Milagro y desastre”, Silvana Estrada; “Abundance In Millets”, Falu y Gaurav Shah (con PM Narendra Modi); “Pashto”, Béla Fleck, Edgar Meyer y Zakir Hussain con Rakesh Chaurasia; “Todo Colores”, Ibrahim Maalouf con Cimafunk y Tank and the Bangas.

— Mejor interpretación de música africana: “Amapiano”, ASAKE y Olamide; “City Boys”, Burna Boy; “Unavailable”, Davido con Musa Keys; “Rush”, Ayra Starr; “Water”, Tyla.

— Mejor álbum de declamación de poesía: “A-You’re Not Wrong B-They’re Not Either: The Fukc-It Pill Revisited”, Queen Sheba; “For Your Consideration’24-The Album”, Prentice Powell y Shawn William; “Grocery Shopping with My Mother”, Kevin Powell; “The Light Inside”, J. Ivy; “When the Poems Do What They Do”, Aja Monet.

— Mejor álbum de comedia: “I Wish You Would”, Trevor Noah; “I’m an Entertainer”, Wanda Sykes; “Selective Outrage”, Chris Rock; “Someone You Love”, Sarah Silverman; “What’s in a Name?”, Dave Chappelle.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Aurora”, Daisy Jones & the Six; “Barbie The Album”, varios artistas; “Black Panther: Wakanda Forever”, varios artistas; “Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3”, varios artistas; “Weird: The Al Yankovic Story”, Weird Al Yankovic.

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “Barbie World”; “Dance the Night”; “I’m Just Ken”; “Lift Me Up”; “What Was I Made For?”

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “Barbie”, Mark Ronson y Andrew Wyatt; “Black Panther: Wakanda Forever”, Ludwig Göransson; “The Fabelmans”, John Williams; “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, John Williams; “Oppenheimer”, Ludwig Göransson.

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff; Dernst “D’Mile” Emile II; Hit-Boy; Metro Boomin; Daniel Nigro.

— Mejor video musical: “I’m Only Sleeping”, The Beatles; “In Your Love”, Tyler Childers; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “Count Me Out”, Kendrick Lamar; “Rush”, Troye Sivan.

— Mejor película musical: “Moonage Daydream”; “How I’m Feeling Now”; “Live from Paris, The Big Steppers Tour”; “I Am Everything”; “Dear Mama.”