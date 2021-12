¿Qué inventos marcarán el mundo en los próximos 15 años? 4 futurólogos los revelan

Ciudad de México, 10 de diciembre (RT).- Un informe elaborado por especialistas del banco británico NatWest, en colaboración con los cuatro futurólogos, enumera las tendencias que marcarán el desarrollo del mundo en diferentes ámbitos a lo largo de los próximos 10-15 años.

Bajo el título Tomorrow’s world today: exploring the future of business (“El mundo del mañana hoy: explorando el futuro de los negocios”), el informe fue publicado el pasado 19 de noviembre en la página web de la empresa.

