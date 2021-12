VIDEO: futbolista derriba a aficionado por invadir el campo en la Champions femenil

Ciudad de México, 10 de diciembre (RT).- La delantera australiana del equipo femenino del Chelsea F.C., Sam Kerr, fue amonestada con una tarjeta amarilla por derribar a un aficionado que invadió el campo, obligando a detener el partido.

Full unedited video here for any journalist that wants to use it. Don't need to ask permissions as I'll be asleep for next 8 hours. pic.twitter.com/PI76WC87Uw

— Bradley Cox (@Bcoxy2012) December 9, 2021