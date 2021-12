Moreno, Miranda y un Bichir son homenajeados en los Critics Choice Association

Los Ángeles (EU), 10 de diciembre (EFE).- Rita Moreno, Lin-Manuel Miranda y Demián Bichir fueron algunos de los cineastas homenajeados el pasado jueves en la primera edición de los premios Celebration of Latino Cinema, organizada por la Critics Choice Association (CCA).

Moreno recibió el título de “icono del cine latino” dos días antes de su 90 cumpleaños, que además coincide con el estreno en Estados Unidos de la nueva versión de West Side Story, película con la que se convirtió en la primera latina en ganar un Óscar en 1962.

En la ceremonia virtual, la actriz afirmó que “nunca planeó convertirse en un icono” pero que cuando era joven “soñar era su única posibilidad”.

Tras su participación en la primera adaptación cinematográfica del musical, Moreno logró ser una de las 16 personas del mundo con un EGOT (ganadora de un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony).

La asociación de críticos cinematográficos de Los Ángeles, Critics Choice Association (CCA), celebró por primera vez una gala de premios dedicada al cine latino de Hollywood, que ha vivido uno de sus mejores años gracias a títulos como Encanto, West Side Story, In the Heights o Language Lessons.

Además de Moreno, la agrupación entregó al director, actor y compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda un premio a la vanguardia, ya que está detrás de tres de los títulos más destacados de esta temporada: Tick, Tick… Boom!, In the Heights y el musical de Broadway Hamilton, que recientemente se adaptó a la televisión.

“Comencé a escribir historias porque me daba miedo que en el cine y el teatro no hubiera personas como yo”, explicó Miranda.

It's here. For whenever you want or whenever you need it. Watch it with friends and the sound up if you can. Thank you Jonathan Larson.-LMM#TickTickBoom #TickTickBoomMovie https://t.co/dbzWvRCC27

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) November 19, 2021