AMLO SÍ iba en tren; Ejército NO detuvo a Silvano; General NO planeó golpe de Estado

Silvano Aureoles no fue detenido por el Ejército, Bill Gates no es primo de Ghislaine Maxwell, Andrés Manuel López Obrador sí viajó en tren durante su recorrido de supervisión de obras de movilidad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y tampoco se descubrió una alianza entre Estados Unidos y el PAN.

Ciudad de México, 10 de diciembre (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

EXGOBERNADOR MEXICANO NO FUE DETENIDO POR EL EJÉRCITO

LA AFIRMACIÓN: Un video que circula en las redes sociales asegura que por orden del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el Ejército mexicano detuvo a Silvano Aureoles, exgobernador del estado de Michoacán, en el Pacífico mexicano.

LOS HECHOS: El Ejército mexicano no ha detenido a Aureoles. Tampoco hay reportes periodísticos ni de autoridades sobre su detención.

Un video difundido por el canal de YouTube “Alerta México” asegura que Aureoles fue detenido por orden de López Obrador.

En la portada del video se ve una foto de Aureoles como si estuviera detrás de una reja de prisión. Además, sus ojos fueron cubiertos por una franja negra, como suelen hacer los medios y las autoridades para proteger la identidad de las personas bajo investigación judicial.

La foto, no obstante, está editada. Dicha imagen de Aureoles aparece en Google y corresponde a la época en la que fue Senador (2012-2018). No se ha podido determinar la fuente original de la imagen, pero ha sido utilizada como imagen de archivo por diversos medios mexicanos.

En la imagen original se ve a Aureoles vistiendo un traje azul marino y en la solapa del saco se ve su pin de Senador.

Además, el ejército mexicano no ha comunicado la detención de Aureoles.

El Presidente López Obrador tampoco señaló nada sobre su supuesta detención durante sus últimas conferencias matutinas.

The Associated Press revisó reportes de medios y comunicados emitidos por la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Michoacán, pero no hay ningún reporte que verse sobre la detención de Aureoles.

En la red social Twitter, la última actividad que tuvo el político fue el 23 de noviembre.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

BILL GATES NO TIENE PARENTESCO CON EXPAREJA DE JEFFREY EPSTEIN

LA AFIRMACIÓN: El magnate estadounidense Bill Gates es primo de Ghislaine Maxwell, acusada de ser cómplice de abuso de menores con su expareja, el multimillonario Jeffrey Epstein, quien se suicidó antes de ser juzgado por esos delitos.

LOS HECHOS: Un vocero de la Fundación Bill & Melinda Gates dijo a AP que no existe parentesco entre ambos.

Una publicación que circula en Facebook dice falsamente que Gates es primo de Maxwell, ya que la madre del fundador de Microsoft, Mary Gates, fallecida en 1994, era prima hermana del también fallecido Robert Maxwell, padre de la mujer.

La expareja de Epstein actualmente enfrenta un juicio en una corte federal de Nueva York acusada de haber sido su cómplice en el abuso sexual de mujeres entre las que había menores de edad.

“Me pregunto por qué Bill Gates era amigo y socio comercial de Jeffrey Epstein. Esto es más grande de lo que te puedas imaginar”, dice un texto en la publicación.

Ésta agrega erróneamente que Gates y Ghislaine supuestamente son parientes porque el nombre de soltera de la madre del empresario estadounidense era Mary Maxwell.

Pero un vocero de la Fundación Bill & Melinda Gates dijo a AP en un correo electrónico que las versiones que circulan sobre el supuesto parentesco entre Gates y Ghislaine no son verdaderas.

Además, el nombre de nacimiento del padre de Ghislaine no era Robert, sino Jan Ludvik Hoch, nacido en lo que es hoy el sudeste de Ucrania, reportó AP.

Robert era hijo de padres judíos y tras sobrevivir al holocausto terminó incorporándose al ejército británico y asumiendo un nuevo nombre, Robert Maxwell. Posteriormente se convirtió en un empresario y propietario de diversos medios de comunicación.

Mary Gates fue la única hija del banquero Willard Maxwell, originario de Nebraska, de acuerdo con registros en internet del deceso de éste a los 59 años en 1960.

Epstein, un financiero estadounidense que se hizo rico gracias a su contactos con personajes influyentes, fue detenido en 2005 en Palm Beach, Florida, acusado de contratar niñas menores de edad con fines sexuales.

Se declaró culpable de contratar a una persona menor de 18 años como prostituta y estuvo 13 meses preso.

Posteriormente, en el 2019, fiscales de Nueva York acusaron a Epstein de tráfico sexual, pero no llegó a ser enjuiciado porque se suicidó en la cárcel.

Gates ha enfrentado críticas por haberse reunido en varias ocasiones con Epstein antes de su encarcelamiento en 2019. Sin embargo, en diversas entrevistas posteriores a la muerte de Epstein, Gates ha lamentado haber sostenido esos encuentros con él.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

PRESIDENTE MEXICANO SÍ VIAJÓ EN TREN DURANTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

LA AFIRMACIÓN: El pasado 5 de diciembre el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador simuló subirse a un tren durante un recorrido de supervisión de obras de movilidad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

LOS HECHOS: López Obrador sí subió a un tren en el recorrido. La información fue confirmada por la empresa que facilitó el vehículo.

A través de un mensaje de WhatsApp fuentes de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) confirmaron a AP que el recorrido de supervisión se realizó en un “carro observatorio” de la empresa.

Detallaron que las vías que se utilizaron pertenecen a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México (Ferrovalle).

El 5 de diciembre López Obrador publicó un video del recorrido en sus redes sociales.

Se está rescatando el Lago de Texcoco para la conservación de la flora y la fauna, en especial de patos y aves migratorias.https://t.co/dImgKpMXux pic.twitter.com/wtgkbEShKg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 6, 2021

“Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos”, dice el texto que lo acompaña.

En el video, el mandatario aparece sentado al lado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Al recorrido también acudieron Claudia Sheinbaum, Alcaldesa de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, donde se construye el aeropuerto; el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis.

Tras la publicación de esta grabación algunos usuarios aseguraron erróneamente que el presidente y sus acompañantes no habían viajado en tren, que en realidad se habían subido a un simulador.

Pero la realidad es que los funcionarios se subieron a un tren que facilitó la empresa Ferromex para realizar un recorrido de algunos kilómetros en las vías que están en la zona.

Otros usuarios señalaron que en el video compartido por López Obrador en algún momento no se ve nada detrás de las ventanas por algunos segundos para probar que el viaje fue una simulación y que lo que se veía eran sólo imágenes pregrabadas, pero se trató de un efecto de luz.

La AP revisó un video publicado por Gutiérrez Müller en su cuenta de Instagram que fue tomado desde otro ángulo y corroboró que en dicha grabación se aprecia el mismo paisaje que se ve en el video de López Obrador.

Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos. pic.twitter.com/Rh0z4CMvvc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 5, 2021

Se desconoce si el vehículo que se utilizó será similar al tren que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde la estación Buenavista en la Ciudad de México, pero lo que sí es un hecho es que el presidente aseguró que estará listo en agosto de 2023.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

TOLVANERA NO AFECTÓ TRANSPORTE DEL PRESIDENTE MEXICANO

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra que en una visita al nuevo aeropuerto que se construye al norte de la Ciudad de México una tolvanera borró las letras del vehículo que transportaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto revela que el sitio no es apto para construir un aeropuerto.

LOS HECHOS: Las letras del vehículo no se borraron por una tolvanera, lo que se observa es un cambio en el contraste del video por el que se percibe en menor medida un texto en la ventana que dice “salida de emergencia”, explicó una vocera de la presidencia mexicana.

Una publicación que circula en Twitter dice falsamente que una tolvanera borró el mensaje de la ventana del vehículo que transportaba al mandatario. Un texto en ésta dice que lo anterior revela que el sitio no es apto para construir un aeropuerto.

Pero en realidad lo que se observa es un cambio en el contraste de la grabación por el cual las letras del mensaje y la infraestructura del aeropuerto que es visible en el exterior se perciben en menor medida y el fondo se vuelve blanco.

“Se trata de un efecto de la cámara, que al colocarla en modo manual el usuario puede elegir cuánta luz desea ver”, explicó una vocera de la Presidencia en la conferencia diaria del mandatario.

En el video, de 1 minuto y 17 segundos de duración, se observa el momento en el que ocurre el cambio en el contraste de la imagen cuando la cámara modifica su ángulo mientras el presidente explica los avances en la construcción.

Además, el Gobierno federal ha reiterado que organismos reguladores han establecido que la operación del aeropuerto es segura.

La grabación fue difundida por la presidencia en los canales oficiales del Gobierno y el Presidente también la compartió en sus redes sociales verificadas.

El nuevo aeropuerto, oficialmente llamado General Felipe Ángeles, está siendo edificado en el área en la que ha operado una base aérea militar en el municipio de Zumpango, estado de México, unos 50 kilómetros al norte de la capital mexicana.

La construcción de este aeropuerto inició en 2019 y desde ese entonces López Obrador dijo que éste sustituyó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que había sido impulsado por su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Desde aquel momento, líderes de oposición y críticos de la administración han cuestionado el nuevo proyecto y en redes sociales usuarios anti-López Obrador han circulado múltiples afirmaciones falsas que AP ha verificado.

Tras la reciente visita de López Obrador al aeropuerto, en redes sociales usuarios críticos del presidente utilizaron el hecho de que la grabación tuvo un cambio en el contraste para compartir otras afirmaciones falsas, que AP también verificó.

— Marcos Martínez Chacón

____

GENERAL MEXICANO NO FUE DETENIDO POR PLANEAR GOLPE DE ESTADO

LA AFIRMACIÓN: Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, General mexicano en retiro, fue detenido después de que fue interceptada una llamada en la que planeaba derrocar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

LOS HECHOS: La Fiscalía de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, detuvo al General en retiro por el delito de extorsión, en modalidad telefónica.

La llamada en la que Bernal Reyes supuestamente planeaba derrocar al Presidente López Obrador en realidad es uno de los audios que difundió la Fiscalía estatal como prueba de las extorsiones telefónicas.

Sin embargo, la noticia de la detención y los audios fueron sacados de contexto en el programa El defensor de la verdad, de YouTube, en el cual se aseguró que planeaba un golpe de Estado.

El video también asegura que Bernal Reyes era cercano al expresidente Felipe Calderón (2012-2018), uno de los principales opositores de López Obrador.

A lo largo del programa se usaron los audios de las extorsiones como si se tratara de un plan para derrocar al actual presidente, lo cual es incorrecto.

La Fiscalía de Oaxaca informó el 4 de diciembre que Bernal Reyes enfrenta cargos por el delito de extorsión y que tendrá que permanecer bajo prisión preventiva en un penal de Oaxaca.

El delito se realizó los días 16 y 17 de julio de 2020, cuando una persona fue extorsionada vía telefónica por sujetos desconocidos, quienes le exigían entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad y la de su familia.

Junto con el militar en retiro un hombre más fue detenido por la Fiscalía. La detención se dio el 1 de diciembre.

Bernal Reyes fue ascendido a General de División en 2011, el último año del Gobierno de Calderón. Posteriormente, ya con López Obrador, fue designado comandante de la Séptima Región Militar, en el estado de Chiapas y además estuvo en la coordinación del programa federal “Sembrando Vida”.

El General se retiró el año pasado.

— Rafael Cabrera

____

AMLO NO DESCUBRIÓ UN NEGOCIO ENTRE EU Y PARTIDO OPOSITOR

LA AFIRMACIÓN: El 5 de diciembre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descubrió un negocio entre Estados Unidos y el opositor Partido Acción Nacional (PAN) durante un operativo.

LOS HECHOS: Los materiales que se usaron para probar dicha afirmación datan de hace tres años. Las publicaciones utilizan un video como evidencia, pero en éste no se menciona ningún operativo reciente que haya revelado un negocio entre el PAN y Estados Unidos.

Una publicación en Facebook asegura falsamente: “CAEN EN OPERATlV0! AQUÍ SE ESC0NDÍAN! H0Y AML0 D3SCUBRE NEG0Cl0 DE USA.Y.EL.PAN. MEXlC0 FESTEJ4 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068953204411”.

El mensaje está acompañado de una imagen en la que se ve al Presidente mexicano hablando con medios de comunicación, una foto de un hoyo en la tierra con varios objetos alrededor como una hielera, un casco y un pantalón tipo militar y otra imagen del mandatario estadounidense Joe Biden.

Pero el mensaje no está relacionado con ninguna de las fotos y ninguna se tomó el 5 de diciembre.

La primera imagen ha sido utilizada como portada de otros videos que circulan en YouTube desde mayo de 2021. La segunda data de noviembre de 2019, cuando se detuvo a un hombre en Milwaukee, Wisconsin, por encontrarle una reserva de armas en un búnker.

La tercera muestra a Biden cuando era presidente electo durante un discurso que ofreció en el Queen Theatre en Wilmington, Delaware, el 14 de diciembre de 2020 y pertenece a la agencia de noticias Reuters.

El enlace que se incluye en el mensaje lleva a un video publicado en otra página de Facebook que incluye el mismo texto mencionado anteriormente.

En dicha grabación se habla de distintos temas como migración y la relación de las caravanas migrantes con Estados Unidos; se usan fragmentos de conferencias de prensa de López Obrador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y también se muestra una entrevista que el analista político Alfredo Jalife sostuvo con el periodista peruano Ricardo Belmont.

Durante la grabación se muestran sobre las imágenes afirmaciones falsas como: “Biden cerró frontera con México AMLO (López Obrador) en shock” o “Biden a punto de invadir México”.

También se afirma que en México “la oposición política está recibiendo millones de dólares por parte de Estados Unidos para golpetear a López Obrador a través de las caravanas migrantes” o que se colocará un muro al sur de México en la frontera con Guatemala. Pero no se menciona ningún operativo.

Además, ninguna de estas afirmaciones es real. En la grabación no se muestra evidencia alguna. Únicamente se usa de sustento una entrevista que Jalife sostuvo con el periodista peruano que circula en la web desde el 11 de mayo de 2019.

La AP no encontró reportes oficiales recientes sobre ningún operativo que haya demostrado negocios entre el PAN y Estados Unidos. Tampoco encontró declaraciones recientes del presidente donde se mencione esto.

— Abril Mulato