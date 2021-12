Al Unser, piloto tetracampeón del circuito Indianápolis 500, muere a los 82 años

Por Jenna Fryer

Estados Unidos, 10 de diciembre (AP).- Al Unser, uno de apenas cuatro pilotos que comparten el récord de conquistar las 500 millas de Indianápolis en cuatro ocasiones, murió el jueves después de una enfermedad prolongada. Tenía 82 años.

My heart is so saddened. My father passed away last night. He was a Great man and even a Greater Father. Rest In Peace Dad!🙏♥️🙏

— Al Unser Jr (@alunserjr) December 10, 2021