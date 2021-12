Maroon 5 presenta su World Tour en México y Latinoamérica para el 2022

Puerto Rico, 10 de diciembre (EFE).- La banda estadounidense de pop rock Maroon 5 realizará una gira por Latinoamérica en la primavera de 2022 que incluirá paradas en Puerto Rico, México, Brasil y Argentina, entre otros lugares.

We're excited to continue our 2021 Tour into 2022 and announce new dates in Latin America! 💫🚨🚀

Stay tuned for onsale information and more dates to come! pic.twitter.com/tpEMUkbCQT

— Maroon 5 (@maroon5) December 10, 2021