“Checo” Pérez afirma que tiene “trabajo por hacer esta noche” en el GP de Abu Dabai

Abu Dabi, 10 de diciembre (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que, pase lo que pase el domingo, acabará cuarto el Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes después de marcar el quinto tiempo en la jornada de entrenamientos libres en Yas Marina, el circuito que alberga el último Gran Premio del año, el de Abu Dabi, que cree que tienen “trabajo por hacer esta noche”.

“No sé cuánto ha mejorado la pista desde el año pasado. Aún es divertida de pilotar, pero tengo dudas sobre si mejorará la competición”, opinó ‘Checo’, nacido hace 31 años en Jalisco (Guadalajara), que cuenta dos victorias y quince podios en la Fórmula Uno.

“Ejecutamos configuraciones muy diferentes en los dos coches, por lo que tenemos mucha información que debemos analizar en detalle y elegir lo mejor para la calificación”, manifestó el bravo piloto tapatío este viernes en Yas Marina.

Me gusta el nuevo trazado! Buscando unas décimas esta noche para estar en la pelea mañana 👍

I enjoyed the new layout, important to find some tenths tonight to be on the fight tomorrow! 💪#AbuDhabiGP pic.twitter.com/tihHU4BDgG

