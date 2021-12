Madre oculta el cuerpo de su bebé de 5 meses en una pared de su casa

Los Ángeles, 10 de diciembre (La Opinión).- Una madre admitió que escondió el cuerpo de su bebé de cinco meses dentro de una caja en la pared de su casa, después de trasladarlo con ella desde su casa anterior.

Ella le dijo a la policía que había puesto el cuerpo de su bebé en una caja y había hecho un agujero en la pared de su casa de Charleroi, donde lo depositó, antes de tapar el hueco y cubrirlo con pintura, según la Oficina del Fiscal del Distrito de Washington.

Pennsylvania mother Kylie Wilt, 25, told officers her baby had died in February pic.twitter.com/DJOVzaeE6m

— Space-reporter-news (@Spacereportern1) November 8, 2021