Fear The Walking Dead renueva una temporada y anuncia el regreso de Madison

MADRID, 10 de diciembre (EuropaPress).- AMC ha anunciado la renovación de Fear The Walking Dead, que regresará con una octava temporada. Además de revelar que habrá nuevos episodios, ya se sabe que la ficción contará con el regreso de uno de sus personajes clave.

Kim Dickens, quien dio vida a Madison Clark desde la temporada 1 hasta la 4, estará de vuelta y regresará a la serie como personaje habitual. Dickens volverá en la segunda mitad de la temporada 7, que se estrena el 17 de abril de 2022.

“Madison Clark es un personaje fundamental para el universo The Walking Dead: heroico, complejo, una persona que se convierte en guerrera y luego en una fuerza de benevolencia”, dijo Scott M. Gimple, director de contenido, en un comunicado. “El talento puro, la fuerza y la brillantez de Kim Dickens electrizarán el universo The Walking Dead una vez más, y no podríamos tener más suerte de tenerla de vuelta”, agregó.

Madison Clark apareció por última vez en la temporada 4. El personaje aparentemente muere después de sacrificarse para alejar a una horda de caminantes de su familia. Si bien Madison ha aparecido en flashbacks en un episodio posterior, no ha hecho ningún cameo desde entonces. Por el momento no se sabe de qué manera regresará, si volverá a través de flashbacks o si la serie revelará que en realidad no murió.

Además, AMC ha lanzado un breve teaser de la segunda mitad de la temporada 7. El clip hace referencia al enfrentamiento entre Alicia y Strand. “Tú tienes tu ejército. Yo tengo el mío”, le dice Victor a Alicia. Esta entrega constará de ocho capítulos.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press