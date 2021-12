Migrantes denuncian que camioneta del INM atropelló a 2 de ellos en la México-Puebla

Un día después de que se volcara un tráiler en Chiapas, provocando la muerte de 53 migrantes, agentes migratorios atropellaron a integrantes de la caravana que transitaba por la carretera México-Puebla.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Integrantes de la caravana migrante fueron atropellados este viernes por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional cuando transitaban por la carretera México-Puebla, después de que partieron de la localidad poblana de San Martín Texmelucan.

Un hombre y una mujer resultaron heridos cuando, mientras se encontraban a los lados de la vía pública, un vehículo de la autoridad migratoria aceleró e impactó a los migrantes. Según medios locales, los agentes estaban huyendo después de un enfrentamiento con los transeúntes, quienes lanzaron piedras a los vehículos oficiales.

“Supimos que [los agentes del INM] le estaban diciendo a los supermercados que no nos vendan comida (…). Mi persona estaba aquí, en la esquina, cuando de repente vi que venía el primer vehículo muy acelerado. Yo estaba en la orilla, no estaba en la calle, y logré ver que a mi compañero le pegó, pero a mí al momento que me pegó más le aceleró. Yo lo único que hice fue poner mis dos brazos y me levanté para que no me pegara en la cara”, dijo uno de los migrantes afectados, quien detalló que se desvaneció después del impacto.

Además, otros integrantes explicaron que los agentes mexicanos y de la Guardia Nacional los esperaban en la carretera durante su avance, y fueron “jaloneados” por la autoridad.

Una de las mujeres que fue atropellada sufrió una lesión en la parte trasera de la cabeza, sin que se haya indicado la gravedad de su herida.

“Atropellaron a aproximadamente seis a siete personas que venían entrando a la gasolinera después de haber caminado. Es claramente una provocación de todo el día querer venir a molestar la caravana, y resultó en una tragedia”, recalcó uno de los integrantes.

Irineo Mujica, dirigente de la organización Pueblos Unidos Migrantes y acompañante de la caravana, denunció que fueron advertidos por pobladores de la zona que tenían que seguir avanzando o serían perseguidos por grupos criminales que operan ahí.

“Es difícil, entre el atropello y la muerte, nos fue como en feria. pero tenemos que seguir caminando, porque se nos ha dicho que corremos peligro si nos quedamos aquí en la zona. El crimen organizado de esta zona ha dicho que nos va a masacrar. Los del pueblo nos advirtieron que el crimen organizado les dijo que si entrábamos al pueblo, nos iban a matar, entonces tenemos que salir de esta zona”, dijo el activista.

El INM recientemente descalificó a Mujica, al señalarlo como un líder que expone a la caravana migrante.

En videos tomados por los propios integrantes de la caravana se ve a agentes del Instituto indicar que van a brindarles ayuda para recibir asilo, alimentos y documentos, a lo cual se niegan. En ocasiones anteriores, quienes transitan por el país en caravanas han desconfiado las acciones de las autoridades mexicanas, pues temen que los regresen a sus países de origen.

Al lugar acudieron paramédicos para dar atención médica, después de que los migrantes aseguraran que la Guardia Nacional se negó a brindarles servicios de emergencia, así como un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

