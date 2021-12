Canadá amenaza con suspender concesiones hechas por T-MEC a EU por autos eléctricos

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno canadiense lanzó una advertencia a Estados Unidos de que, en caso de aprobar un plan de estímulos para automóviles fabricados en territorio estadounidense, podría suspender concesiones hechas bajo el T-MEC.

El plan de estímulos, considerado en la Ley de Gasto Social que está en discusión en el Capitolio, podría aprobarse antes del 25 de diciembre. Sin embargo, tanto las autoridades de Canadá como las mexicanas han considerado que es discriminatorio para la competencia económica.

“La propuesta es una amenaza significativa para la industria automotriz canadiense y es una derogación de facto del T-MEC”,

acusaron la Viceprimera Ministra canadiense, Chrystia Freeland, a la Ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, en una carta dirigida a legisladores demócratas y republicanos de EU.

Today, Deputy Prime Minister @cafreeland and I sent a letter to U.S. congressional leadership responding to proposed discriminatory EV tax credits. We will always stand up for Canadian workers and our auto industry. pic.twitter.com/9hHhVyXkXq

— Mary Ng (@mary_ng) December 10, 2021