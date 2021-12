Madre se hace pasar por su hija para asistir a la universidad y salir con jóvenes

Los Ángeles, 10 de diciembre (La Opinión).– Laura Oglesby, de 48 años, se hizo pasar por su hija, Lauren Hays, durante más de dos años en una elaborada estafa que engañó tanto al Gobierno federal, como a los habitantes de la pequeña ciudad de Mountain View en Missouri, Estados Unidos.

En 2016, Oglesby solicitó una tarjeta de Seguro Social a nombre de Hays, que recibió de inmediato por correo.

A partir de ese momento, Oglesby, quien originalmente era oriunda de Arkansas y tenía entonces 43 años, asumió la identidad de su hija, diciendo que se llamaba Lauren Hays y que solo tenía 22 años.

La estafadora incluso comenzó a seducir a jóvenes desprevenidos de veintitantos años, que no tenían idea de que Oglesby era casi dos décadas mayor de lo que ella decía.

“Todos le creyeron. Incluso tenía novios que creían que tenía esa edad: 22 años”, dijo Jamie Perkins, jefe del Departamento de Policía de Mountain View al New York Times.

Las fotos obtenidas por la estación de noticias KY3 de Missouri parecen mostrar que Oglesby incluso tenía su propia cuenta de Snapchat donde fingía ser Hays y posaba con una serie de filtros juveniles sobre su rostro.

“Había adoptado por completo un estilo de vida más joven: ropa, maquillaje y personalidad. Había asumido completamente que se convertiría en una persona más joven de 20 años”, dijo el detective Stetson Schwien al medio local ABC.

Oglesby se mudó con la pareja local Avery y Wendy Parker, un par de extraños aparentemente amables en Mountain View, quienes creían que era una mujer joven que huía de una situación de violencia doméstica.

La madre manipuladora les dijo que su nombre era “Lauren Hays” y se fue a vivir con los Parker durante casi dos años.

Durante ese tiempo, Oglesby solicitó una licencia de conducir de Missouri a nombre de su hija, antes de inscribirse en la Universidad Southwest Baptist.

Solicitó ayuda financiera y recibió nueve mil 400 dólares en préstamos federales para estudiantes, cinco mil 920 dólares en becas Pell y mil 863 dólares en cargos financieros.

Laura A. Oglesby (Mountain View) used a stolen identity to enroll in college, pleads to Social Security fraud. https://t.co/SwQU9iyhup

— U.S. Attorney WDMO (@USAO_WDMO) December 6, 2021