Trabajadoras del hogar realizarán un “tendedero de sueños” para exigir sus derechos

En México hay más de dos millones de trabajadoras del hogar, quienes siguen luchando para obtener sus derechos.

Por Óscar Reyes Flores

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Para exigir mejores condiciones de trabajo, seguridad social y visibilidad, diversos colectivos de trabajadoras del hogar realizarán un “tendedero de sueños” en seis estados del país (Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Puebla), este 11 de diciembre.

La actividad tiene como objetivo avanzar en el Programa Piloto de Seguridad Social para que las trabajadoras del hogar sean parte del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que solo el 2 por ciento del gremio se encuentra inscrito de un universo de 2.2 millones de personas que trabajan en alguna actividad relacionada con la atención y servicio en casas, en México.

“Nosotros lo que vamos a hacer el 11 de diciembre, como parte de una iniciativa, que comenzamos a principios de año, es sumar todas las fuerzas para alcanzar y promover el derecho a la seguridad social, que es el derecho que ya está reconocido desde el 2019 y que por lo mismo tenemos un programa piloto de afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS”, afirmó en entrevista Andrea Santiago, directora ejecutiva de Nosotrxs.

Explicó que el IMSS solo tiene registradas a 40 mil 092 trabajadoras del hogar, lo que significa que alrededor del 98.3 por ciento de las trabajadoras del hogar no pueden acceder a un servicio de salud y otros derechos como el pago de incapacidad, maternidad, invalidez, retiro, pensión por edad y años cotizados, así como guarderías y prestaciones sociales.

“Es una cifra muy chiquita y es por eso que nosotros también hemos estado muy insistentes en la importancia de impulsar iniciativas que nos permitan avanzar más rápido para que más trabajadoras del hogar tengan garantizado ese derecho”, aseveró Santiago.

Sostuvo que, durante 2021, Nosotrxs realizó talleres de capacitación en diferentes puntos del país con el objetivo de que las trabajadoras conocieran sus derechos, así como metodologías para organizarse en colectivos y defender su trabajo.

“Fueron talleres de metodología de organización comunitaria para la exigencia de derechos; otro taller fue para dar herramientas de comunicación efectiva para que ayude a las trabajadoras del hogar a hablar con los empleadores, pero que también ayude a organizarse. Y, sobre todo, un taller de la importancia de la seguridad social en el IMSS, porque sabemos que hay un desconocimiento muy grande de cuáles son los beneficios de la seguridad social”, destacó.

DEL PROGRAMA PILOTO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS

Andrea Santiago explicó que algunos empleadores han registrado a sus trabajadoras del hogar al seguro social solo los días que laboran en sus domicilios; sin embargo, sus derechos se vulneran si la empleada enferma en algún día que no le toqué trabajar, lo que le impediría acceder al servicio médico.

“En 2018 se declara inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del seguro social. Antes, básicamente dependía de la buena voluntad de los empleadores el darles de alta en el IMSS y al mismo tiempo no estaba abierto para ellas el acceso al régimen obligatorio, que es básicamente el que te permite tener acceso a los cinco seguros y recibir todas las protecciones que tiene cualquier otro trabajador asalariado”, explicó.

Una vez que se declara inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar, comienza el Programa Piloto de Seguridad Social el 1 de abril de 2019. Posteriormente en julio de ese año se reforma la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de establecer en la ley, que, “la seguridad social es obligatoria para las trabajadoras del hogar”, aseveró.

Sin embargo, el Senado de la República le otorgó un periodo al IMSS para poner en marcha el Programa Piloto de Seguridad Social, por lo que dejó un artículo transitorio en el que se establece que primero debe pasar la prueba piloto y una vez que se reforme la Ley del seguro social, se podría establecer la obligatoriedad de la seguridad social.

“La seguridad social (para las trabajadoras del hogar) ya es obligatoria desde 2019, pero tenemos un artículo transitorio que hace que el programa, que ya tenemos para asegurarlas, este en su fase voluntaria, por lo que todavía se deberá hacer una reforma a la Ley del seguro social para quitar ese artículo transitorio”, afirmó la directora ejecutiva de Nosotrxs.

EL SUEÑO DE LA LUCHA COLECTIVA

Minerva Bautista forma parte de las trabajadoras del hogar que han sido capacitadas por Nosotrxs en dos talleres. Desde los 15 años de edad comenzó a laborar en diferentes domicilios y como muchas otras mujeres tiene muchos sueños que le gustaría realizar.

Aseguró que para el “tendedero de sueños”, que se instalará este 11 de diciembre en Av. Juárez (a partir de las 10 h), escribirá que se reconozca su trabajo y el de sus compañeras, ya que carecen de derechos esenciales como el seguro social.

“Mi sueño es unirme con más compañeras y poder hacer un cambio y acceder a mejores condiciones de vida, mis compañeras y yo, porque pienso que no lo merecemos. Considero que es importante la unión para dignificar el trabajo del hogar. Pienso seguir en la lucha; unirme con más compañeras para conseguir un cambio para nosotras”, afirmó Minerva.

Su mamá, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar “en casa”, por lo que Minerva siguió sus pasos en la adolescencia, debido a la falta de oportunidades.

“Yo estoy contenta porque gracias al trabajo del hogar pude comprar mi pequeña casita. Me queda un poco lejos, pero tengo mi pequeño espacio y bueno, no me importa ir una hora o dos al trabajo”, sostuvo.

Actualmente Minerva tiene 41 años y vive en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, pero su trabajo está en Coyoacán; en ese sentido, comenta que es necesario contar con el derecho del seguro social del IMSS.

“Si nosotras llegamos a tener alguna enfermedad, es importante que nos den el seguro, porque si nos enfermamos o nos pasa algo en el camino, a ellos les conviene que tengamos el seguro, porque así ya no tendrían que pagar.

“Somos parte importante de la sociedad la verdad. La labor que hacemos de limpieza es muy importante, ya que si ellos (empleadores) no contarán con nuestros servicios, ellos no podrían realizarse; ellos se van y no se ocupan más de su casa. Se van dejan todo tirado, regresan y encuentran todo limpio, todo ordenado”, finalizó.