Profeco despliega operativo en concierto de Bad Bunny ante quejas de boletos clonados

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará este sábado un operativo de verificación en los accesos al Estadio Azteca, de la Ciudad de México, durante el segundo concierto de Bad Bunny para auxiliar a los consumidores y evitar el caos que se registró el día de ayer por la clonación de boletos.

Ayer, desde horas antes las vialidades que comunican al Estadio Azteca estaban colapsadas por los fanáticos que iban a ver lo que se consideró “el concierto más esperado del año”. Los boletos se vendieron en algunos casos en miles de pesos y se reportaron reventas de hasta decenas de miles.

Al ser un espectáculo tan codiciado, también tuvo su carga de incertidumbre y malas noticias para algunos. Un grupo de jóvenes se congregó fuera del estadio con la intención de “dar portazo” (entrar por la fuerza), por lo que el acceso se limitó momentáneamente y fue requerida la presencia de fuerzas policiales, incluso de la policía montada, para mantener el orden.

De igual manera, comenzaron a surgir quejas de asistentes que decían que sus boletos habían sido clonados y que no pudieron entrar, pese a que los habían adquirido legalmente en Ticketmaster.

Todo esto llevó a que el concierto iniciara a las 10:00 pm, bastante después de las 8:30 que estipulaban los boletos, incluso tomando en cuenta que en México es normal que los conciertos masivos empiecen después de la hora original.

Este sábado, la Profeco informó también que Ticketmaster notificó que colaborará para clarificar los hechos ocurridos. De acuerdo con la información proporcionada por la boletera, los inconvenientes del viernes en los accesos al inmueble fueron consecuencia de la presentación de un número considerable de boletos falsos, así como de una operación intermitente de su sistema.

@Ticketmaster_Me @Profeco NO nos dejan accesar, a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar, estuvimos formados 1/2 pic.twitter.com/aNfXAvfZEv

— Bad Bunny Mexico Fan Club 🇲🇽🐰🏝 (@BadbunnyMex_Fc) December 9, 2022