VIDEOS: Cristiano Ronaldo llora por la eliminación de Portugal en Mundial de Qatar

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 10 de diciembre (La Opinión).– La selección de Portugal no pudo ante la sorprendente Marruecos. El conjunto europeo perdió 1-0 el partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Youssef En-Nesyri marcó el gol que dejó eliminados a los portugueses.

Cristiano Ronaldo nuevamente fue suplente y se retiró a los vestuarios del estadio Al Thumama entre lágrimas. Probablemente será una de las imágenes de la jornada. Cristiano Ronaldo, de 37 años de edad, se despide de otro Mundial más.

Qatar 2022 pintaba para ser la Copa en la que la selección portuguesa pudiera dar un golpe sobre la mesa y meterse de nuevo en las semifinales de una Copa del Mundo. Pero Marruecos se plantó a la perfección para impedirlo.

Cristiano Ronaldo in tears. Portugal are out. Shock. 🇵🇹💔 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vvfeLik5sn

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022