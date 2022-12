Policía detiene a 14 presuntos revendedores en concierto de Bad Bunny en el Azteca

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo a 14 personas y aseguró 22 boletos aparentemente falsificados durante el operativo previo al concierto del cantante puertoriqueño Bad Bunny en el Estadio Azteca.

Con el fin de inhibir la reventa de boletos en las inmediaciones, la SSC-CdMx implementó acciones preventivas y de seguridad con las que se lograron detectar a 14 personas que se acercaban a los asistentes para ofrecer boletos con costos distintos a los ofrecidos en las plataformas autorizadas para la venta.

Por lo que, después de que se les informaran sus derechos de Ley, las 14 personas, entre ellas dos mujeres y una menor de 17 años, fueron presentadas ante el Juez Cívico para que se les determine la sanción correspondiente.

Mientras que los uniformados de la SSC mantuvieron el despliegue operativo hasta el término del concierto y el desfogue total de los espectadores, en tanto, los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito agilizaron la vialidad en las principales avenidas aledañas al recinto.

Para este evento que se repetirá este 10 de diciembre en el mismo recinto, se desplegaron dos mil 795 elementos y 107 vehículos para garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes, además de evitar la alteración al orden público, faltas administrativas y la comisión de ilícitos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará este sábado un operativo de verificación en los accesos al Estadio Azteca durante el segundo concierto de Bad Bunny para auxiliar a los consumidores y evitar el caos que se registró el día de ayer por la clonación de boletos.

Ayer, desde horas antes las vialidades que comunican al Estadio Azteca estaban colapsadas por los fanáticos que iban a ver lo que se consideró “el concierto más esperado del año”. Los boletos se vendieron en algunos casos en miles de pesos y se reportaron reventas de hasta decenas de miles.

Al ser un espectáculo tan codiciado, también tuvo su carga de incertidumbre y malas noticias para algunos. Un grupo de jóvenes se congregó fuera del estadio con la intención de “dar portazo” (entrar por la fuerza), por lo que el acceso se limitó momentáneamente y fue requerida la presencia de fuerzas policiales, incluso de la policía montada, para mantener el orden.

De igual manera, comenzaron a surgir quejas de asistentes que decían que sus boletos habían sido clonados y que no pudieron entrar, pese a que los habían adquirido legalmente en Ticketmaster.

@Ticketmaster_Me @Profeco NO nos dejan accesar, a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar, estuvimos formados 1/2 pic.twitter.com/aNfXAvfZEv

— Bad Bunny Mexico Fan Club 🇲🇽🐰🏝 (@BadbunnyMex_Fc) December 9, 2022