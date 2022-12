Ganadores de Nobel de la Paz denuncian invasión rusa de Ucrania y piden proteger DDHH

Por Markus Schreiber

Oslo, Noruega, 10 de diciembre (AP) — Los ganadores del Premio Nobel de la Paz de este año —originarios de Bielorrusia, Rusia y Ucrania— compartieron el sábado sus puntos de vista sobre un mundo más justo y denunciaron la guerra del Presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania durante la ceremonia de premiación.

Oleksandra Matviichuk, del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, rechazó las peticiones para una concesión política que permitiría que Rusia retenga parte de los territorios ucranianos anexados ilegalmente, ya que “la lucha por la paz no significa ceder a la presión del agresor, significa proteger a las personas de su crueldad”.

Matviichuk volvió a hacer un llamado a Putin —y al Presidente autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien proporcionó el territorio de su país a tropas rusas para invadir la vecina Ucrania— de enfrentarse a un tribunal internacional.

We have to name the things as they are. Russia commits terrorist attacks on critical civil infrastructure in Ukraine. They want to deprive millions of people of water, heat, and electricity. Russia is a state sponsor of terrorism. https://t.co/XGx7zYItwW

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) December 7, 2022