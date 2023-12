Odisseo inmortaliza tres de sus éxitos en “Nada Para Siempre”, su más reciente EP

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- “Tu Tiempo”, “Llama Gemela” y “Los Imanes” fueron los tres temas que Odisseo eligió para brindarles cierta intemporalidad al sacarlas de su instrumentación original para reversionarlas con ayuda del mariachi.

Estas tres canciones conforman el esqueleto del EP “Nada Para Siempre”, publicado el pasado 3 de noviembre, un ejercicio que la agrupación mexiquense realizó para recordar a quienes ya no están en este plano terrenal y valorar a quienes sí están.

En entrevista con Daniel Léon, guitarrista de la agrupación oriunda del municipio de Ecatepec, perteneciente al Estado de México, compartió que la idea de grabar este material surgió en el 2019, pero por alguna u otra razón no terminaban de aterrizar la idea, y no fue hasta este año que se decidieron a grabar este EP, el cual sirve como una especie de puente entre su último álbum de estudio titulado “Generación Inmediata” (2022) y lo que será su próximo material discográfico.

“La elección de los temas fue por la temática de las canciones, cada una tiene un mensaje de amor, por ejemplo, ‘Tu Tiempo’ es una canción que habla de la muerte, de la pérdida de tus seres queridos; ‘Llama gemela’ es como esa sensación de encontrarte a la persona con la que vas a compartir tu vida, que todavía no sabes quién es, o tal vez sí; y ‘Los Imanes’ pues al final es el nunca separarte de la gente, siempre estar unidos a pesar de las circunstancias”, explicó.

Para “Nada Para Siempre” la banda tuvo que salir de su zona de confort –el rock tradicional– para incursionar con el mariachi, y para este reto contaron con la ayuda de Manú Jalil, productor de Mon Laferte, a quien Daniel describió como un “experto en música vernácula”.

Además de confiar en el proceso y dejarse llevar por nuevas metodologías en las que, por supuesto, se incluyeron más músicos a su núcleo, originalmente compuesto por cinco, la agrupación también buscó inspiración en otros artistas para la creación de este EP.

“Juan Gabriel [influyó] por mucho, tiene un disco que se llama ‘Pensamientos’, que es uno de los discos que a mí más me ha gustado desde que era niño, lo escuchaban mis papás, mis abuelos, yo creo que esa parte de Juan Gabriel con mariachi nos motivó. Hay unas partes de la música de Joan Sebastian que también son un poco más bailables o guapachosas, como decían mis tías, y eso lo tratamos de retomar en ‘Llama Gemela’, y yo creo que también le pusimos mucho el ojo a lo que hace Christian Nodal porque es como una modernización de lo tradicional”, expresó el músico.

“Estuvo linda la exploración musical porque a pesar de que nosotros venimos de otros géneros y escuchamos bandas en inglés, pues siempre tenemos nuestra raíz y nuestro lado muy mexicano, que para nada es un gusto culposo, la neta yo mínimo este último año he escuchado mucho más música regional mexicana que otros géneros, y se me hizo padre darle también ese lugar a las influencias o a la música que escuchamos de toda la vida”, añadió.

Desde sus inicios, Odisseo se ha caracterizado por ser una de las agrupaciones más románticas de la escena. A lo largo de poco más de diez años, la banda ha acompañado con sus letras a decenas de fans y escuchas. Sin embargo, con “Nada Para Siempre” los integrantes de la banda dieron un salto pues, ahora, además de acompañar las historias de amor y desamor de sus seguidores, también los “abrazarán” en dolores más fuertes como puede llegar a ser la pérdida de un ser querido.

Al ser cuestionado sobre el significado que tiene este nuevo acompañamiento para la banda, Daniel León apuntó que dieron un paso a la madurez y a la edad que “empezamos a tener todos porque los fans de Odisseo han crecido con nosotros”.

“Ahora nuestra vida está caminando en otras edades y todos tenemos otro presente, y creo que musicalizar ciertos clásicos de esta manera también hace que esta compañía musical que nosotros le hacemos al público trascienda a otra época y a otro presente que vive en ellos. Yo creo que en las temáticas de ‘Tu tiempo’, específicamente, al final es una canción demasiado madura, muy adulta, y muy de enfocarse en que las cosas algún día se acaban, sea la vida o cualquier otra situación”.

Y abundó, “al final si tú tienes la oportunidad de seguir para adelante como alguien más ya no lo pudo hacer, pues creo que la mejor manera de honrar la memoria de esas personas es cumpliendo tus metas porque ellos ya no están aquí para cumplirlas o, a lo mejor, nosotros lo estamos cumpliendo gracias al trabajo que hicieron ellos por nosotros, y se me hace lindo que la gente empieza a encontrar esos mensajes, que siempre han estado ahí en las letras de Odisseo, pero por la musicalización de repente no llegan a ser tan profundos estos análisis”.