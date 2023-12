“Solas Ya No Más”: Sara Curruchich y Vivir Quintana acompañan a miles de mujeres

El talento de Sara Curruchich y Vivir Quintana convergió en “Solas Ya No Más”, una sesión en vivo donde ambas cantan “Canción Sin Miedo”, de Vivir, y “Sola Ya No Más”, de Sara, acompañadas de una banda compuesta por puras mujeres.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Sara Curruchich y Vivir Quintana, dos de la músicas que han puesto en alto la lucha feminista contra la violencia de género, unieron su talento en una sesión en vivo titulada “Solas Ya No Más” durante el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el pasado 25 de noviembre.

Fue en marzo del 2020 durante el Festival Tiempo de Mujeres, que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando la artistas maya kaqchikel Sara y la mexicana Vivir coincidieron por primera vez. Sí, el año en el que terminó por explotar la lucha feminista no sólo en México sino en toda América Latina.

Ahora, después de poco más de tres años, el talento de ambas artistas convergió en “Solas Ya No Más”, una sesión en vivo donde ambas cantan “Sola Ya No Más”, de Sara, y “Canción Sin Miedo”, de Vivir, acompañadas de una banda compuesta por puras mujeres.

“[Fue] hasta el 2021 que empezamos a escribirnos más, empezamos a compartir nuestra música y tuvimos la posibilidad de encontrarnos en Ciudad de México para poder hablar sobre lo que estaba trabajando ella, lo que estaba trabajando yo, y entonces nace el sueño de ‘hey, qué te parece si trabajamos algo juntas’ porque México y Guatemala son países muy cercanos, son países que comparten mucha riqueza cultural, pero también hay muchas cosas que nos atraviesan desde la violencia, cosas que queremos seguir nombrando porque es una forma de visibilizar”, explicó Sara Curruchich en entrevista para SinEmbargo sobre “Solas Ya No Más”.

“Entonces surge el proyecto ‘Solas Ya No Más’, que precisamente es de una banda conformada únicamente de mujeres porque, además de que queremos hacer una integración y una visibilidad de que también las mujeres nos podemos organizar, es un espacio muy sanador y enriquecedor para cada una […] Lo que hacemos no solamente son conciertos sino que van de la mano de encuentros con lideresas, trabajamos en Ciudad de México, en Guanajuato, en diferentes pueblos también de Guatemala y esto ha sido una forma muy hermosa y poderosa de podernos encontrar con muchas sobrevivientes de violencia, que desde sus contextos y espacios también están amplificando la voz de muchas otras mujeres, así que uno de los resultados finales ha sido la grabación de esta fusión de ‘Sola Ya No Más’ con ‘Canción Sin Miedo'”, añadió.

Al 27 de septiembre del año en curso, el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público documentó 290 muertes violentas de mujeres en Guatemala, de las cuales 162 fueron calificadas como feminicidios, es decir 55.9 por ciento de la cifra total, lo que representa un incremento de los 128 feminicidios reportados durante 2022.

En tanto, en México, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros ocho meses de 2023 se registraron un total de 572 asesinatos de mujeres investigados como feminicidios; mientras que al menos mil 740 mujeres fueron asesinadas y sus casos no se investigan como feminicidios sino como homicidios dolosos.

De los 572 asesinatos de mujeres reconocidos como feminicidios, el Estado de México encabeza las estadísticas con 64 casos, seguido por Nuevo León con 50, y Veracruz con 38.

Desde su publicación, “Sola Ya No Más” y “Canción Sin Miedo” se convirtieron en temas que han acompañado a miles de víctimas y familiares de víctimas de violencia de género no sólo en Guatemala y en México, sino también en otros países de América Latina.

“Nuestras canciones no son nuestras porque también es algo muy individualista pensar y sentir eso, sino que la música es de todas las personas que la quieran recibir, que las quieran escuchar y que las quieran abrazar”, expresó a este medio Curruchich.

“Siempre he sentido y pensado que las canciones nacen, se tiene un origen, y muchas veces se vuelven para nosotras, que de pronto estamos componiendo la canción, una forma de canalizar también nuestras alegrías, pero también nuestros dolores; y es muy hermoso cuando la canción, o en este caso estas canciones, así como nos han acompañado a nosotras, nos han abrazado, nos han hecho sentir con fuerza, también lo pueden con otras personas porque esas personas la reciben de esa forma y es de ellas […] Algo que es muy gratificante es recibir las palabras de las compañeras cuando estábamos en los conciertos, o en los encuentros, porque buscábamos también generar un espacio bastante seguro para todas”, añadió sobre el acompañamiento que estos temas le han brindado a miles de mujeres.

“ESPERAMOS QUE NO SE QUEDE EN UN SUEÑO”

El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo la 24 edición del Latin Grammy, donde la cantautora veracruzana Silvana Estrada llevó “Si Me Matan”, una canción de denuncia, a la contienda de la categoría de “Mejor Canción Cantautor”.

El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en septiembre de 2017, fue la historia que conmovió y propició que la música Silvana Estrada compusiera “Si me matan”.

Al ser cuestionada si se planea expandir el proyecto de “Solas Ya No Más” a otras artistas que se han subido a la lucha en contra de la violencia de género, Sara Curruchich replicó con un “por supuesto que sí, es algo que esperamos que no se quede solamente en un sueño”.

“Esperamos que eso mismo pueda pasar y que muchas más personas puedan unirse a más artistas porque el arte es muy hermoso y muy poderoso porque esto [la nominación a los Grammy] de Silvana Estrada, que también es una cantautora maravillosa, increíble, a quien admiramos y somos fans, que ponga en un espacio, que de pronto es de mucha sexualización, estas temáticas de violencia, o sea, es algo crudo, pero esa crudeza es lo que nos está atravesando a nosotras, y que lo ponga en un espacio así, a mí me parece que es un paso inmenso para el resto de nosotras también”, apuntó.

“Cuando estábamos en México hicimos la invitación para que otras compañeras artistas cantaran el día que íbamos a tener el concierto, pero también lo hicimos en Guatemala con poetas, lo hicimos con algunas otras cantantes, y fue algo muy hermoso porque de eso se trata el proyecto, de tejer un espacio en donde muchas más voces se puedan integrar y que esas voces sean también amplificadoras de nuestro sentir, que es buscar dignidad para nosotras”, concluyó.

– Con información de Sugeyry Romina Gándara

