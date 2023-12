Decoraciones y actividades: La temporada navideña es alegre y brillante en Las Vegas

Luces navideñas, exposiciones, chocolate caliente y visitas de Papá Noel sin algunas de las sorpresas de Las Vegas.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La temporada navideña en Las Vegas no es como ninguna otra. Impresionantes espectáculos de luces alumbran el Strip, experiencias únicas y festivas estarán en todo el destino. A continuación te explicamos cómo disfrutar al máximo de las vacaciones en Las Vegas este año.

¿Qué hacer en Las Vegas?

-La exposición navideña del Bellagio Conservatory & Botanical Gardens en Bellagio Resort & Casino estará abierta del sábado 2 de diciembre al domingo 7 de enero de 2024. Con el tema de El Cascanueces, la atracción reproducirá escenas icónicas del ballet clásico de Tchaikovsky con impresionantes despliegues florales.

-The Ice Rink regresa al The Cosmopolitan of Las Vegas, con 4 mil 200 pies cuadrados de hielo real en la piscina Boulevard de la azotea del lugar. La atracción, que estará abierta hasta el martes 2 de enero de 2024, cuenta con hogueras al aire libre, una decoración encantadora, un menú de aperitivos, bebidas de temporada y eventos especiales.

-El Holiday Cactus Garden en Ethel M Chocolates cuenta con millones de luces navideñas en tres hectáreas de paisaje desértico. Hasta el domingo 31 de diciembre, la experiencia se completa con dulces, chocolate caliente y visitas de Papá Noel.

-Four Seasons Hotel Las Vegas trae de vuelta su Holiday Afternoon Tea para esta temporada, que tendrá lugar los viernes y sábados de diciembre hasta el sábado 23 de diciembre. El servicio incluye infusiones, champaña, postres de temporada y música de un pianista en directo.

-Winter at the Terrace regresa a Green Valley Ranch Resort Spa & Casino durante el invierno. El salón pop-up con temática navideña ofrece acogedores iglús y hogueras, luces parpadeantes, música alegre y oportunidades para hacerse fotos.

-Enchant Christmas alumbra de nuevo en Las Vegas Ballpark La experiencia incluye el laberinto de luces navideñas más grande del mundo, una visita de Papá Noel, comida y bebida de temporada, un mercado artesanal, espectáculos y mucho más, todo esto hasta el domingo 31 de diciembre.

-La experiencia drive-thru en Glittering Lights, regresa a Las Vegas Motor Speedway hasta el domingo 7 de enero con más de 5 millones de luces LED y más de 600 pantallas animadas. Una parte de cada entrada vendida se destina a Speedway Children ‘s Charities, que ofrece fondos a más de 50 organizaciones benéficas locales cada año.

-M Resort Spa Casino ofrece este año una nueva experiencia navideña con Rockin’ Christmas, un espectáculo de luces que se anuncia como “el más grande del mundo”. Estará hasta el domingo 31 de diciembre, esta atracción visual y sonora de un kilómetro y medio de longitud, cuenta con millones de luces LED y cientos de pantallas móviles.

-Rouge Room en el Red Rock Casino Resort and Spa celebrará las fiestas con Rouge Wonderland hasta el sábado 30 de diciembre. El local se transforma con una decoración festiva, zona para hacer fotos para Instagram, hogueras, delicias heladas y una alegre selección de cócteles de temporada.

-Sam ‘s Town Hotel and Gambling Hall trae de vuelta su Mystic Falls Park con una decoración festiva, más de 26 mil puntos de luz y un espectáculo de luz láser de nueve minutos de duración. La atracción navideña estará abierta hasta el lunes 1 de enero de 2024.

-The Sand Dollar Lounge regresa el Miracle on Spring Mountain en su ubicación original y Sippin’ Santa On Main en su otra sala de Plaza Hotel & Casino. Hasta el domingo 31 de diciembre, las experiencias navideñas se completan con cócteles temáticos y casi 100 mil dólares en decoración navideña.

-El Shady Grove Lounge en Silverton Casino Hotel se transformará en el BAD ELF Pop-Up Bar hasta el lunes 1 de enero de 2024. El espacio ofrece oportunidades fotográficas, cócteles navideños y un paquete BAD ELF Experience que incluye bebidas, vasos de recuerdo y el juego BAD ELF Puzzle Hunt.