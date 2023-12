Adrián Alcalá es elegido como el nuevo presidente del INAI; recibe el voto de calidad

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai), luego de tres votaciones y una declinación, eligió a Adrián Alcalá como el nuevo Comisionado presidente para el periodo de 2023-2026.

El nuevo titular del Inai fue designado por el voto de calidad de la expresidenta Blanca Lilia Ibarra, después de tres rondas de votación en las que resultaron empatados la Comisionada Josefina Román y el hasta hoy, Comisionado Adrián Alcalá.

Previamente, la Comisionada Julieta del Río anunció que renunciaba a su aspiración de asumir el máximo cargo ante la falta de consenso y opacidad en el Inai al no estar atendiendo denuncias y auditorías, lo cual no se apega a sus valores pensonales, éticos y morales.

“Bajo mi candidatura. No veo condiciones. No se quiere atender las denuncias, no se quiere atender las auditorías, y la verdad necesito refuerzos”, manifestó.