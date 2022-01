Gretell Valdez se someterá a una cirugía en la que removerán parte de su dedo

Por Pilar del Castillo

Ciudad de México, 11 de enero (La Opinión).- Grettell Valdez, actriz conocida por su participación en melodramas como Tenías que ser tú y Lo imperdonable, causó revuelo en redes sociales luego de dar a conocer que se someterá a una cirugía para remover parte de uno de sus dedos. Esto en un intento de evitar que un virus que posee transmute a cáncer.

En entrevista con el programa Hoy, la famosa de 45 años se sinceró sobre el complicado momento que atraviesa en el ámbito personal. Se trata del regreso de un padecimiento con el que fue diagnosticada hace algunos años, y que pensó que ya había superado.

De acuerdo a Grettell Valdez, fue en 2018 cuando se le detectó una enfermedad en su pulgar. Sin embargo, en estudios de rutina recientes se detectó nuevamente, y según su doctor, dicho virus en el interior de su dedo podría desarrollar cáncer, motivo por el cual deberá ser operada.

“Hace como cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues, desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor: ‘Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia”, contó la actriz frente a las cámaras del programa.