Vapor de nicotina de segunda mano por cigarro electrónico eleva riesgo de bronquitis

Ciudad de México, 11 de enero (RT).- La exposición al vapor de nicotina de segunda mano producido por los dispositivos electrónicos eleva el riesgo entre los jóvenes adultos de padecer episodios de bronquitis, sibilancia (una especie de silbido agudo producido al respirar) y falta de aliento, de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad del Sur de California.

