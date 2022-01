David Benavidez responde al “Canelo” Álvarez y a su equipo tras rechazarlo como rival

David Benavidez reveló en una entrevista que se encuentra frustrado por el rechazo del “Canelo” Álvarez, asimismo explicó las razones que lo conducirían a una victoria sobre Saúl Álvarez, pidiendo una oportunidad de enfrentarlo.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 11 de enero (LaOpinión).- A pesar de que en el papel salen muchos nombres de boxeadores para enfrentar al “Canelo” Álvarez, lo que si parece estar claro es que David Benavidez no será rival del tapatío. Eddy Reynoso ha manifestado que una pelea contra el “Bandera Roja” no les interesa. Ante el rechazo del Canelo Team, el mexicoamericano alzó la voz para responderles.

“Me frustra un poco ahora que todos salen a decir que no he peleado con nadie, que nunca pelee en pagos por eventos, que no soy nadie, esto y lo otro. Puedes decir eso, pero estoy en los rankings de personas súper mediano. He sido numero uno desde hace tres peleas”, sentenció Benavidez en una entrevista para el podcast Calling Russ Amber.

Banavidez reconoció que no entiende las razones por las que la esquina de Saúl Álvarez lo rechaza. El “Bandera Roja” considera que el público está deseando que Canelo se suba al ring para enfrentarlo.

“Le he ganado a la gente que le tengo que ganar. La gente ama verme pelear, así que, ¿por qué no quiere enfrentarme? Siento que sería una gran pelea para los fans y el boxeo”, explicó.

DAVID BENAVIDEZ EXPONE CÓMO AMENAZARÍA A SAÚL ÁLVAREZ

“Siento que es muy bueno [Canelo]. Quiero una oportunidad […] Soy rápido, fuerte, joven, tiro golpes al cuerpo, golpes en montones. Siento que le daría la mejor pelea. Siento que le puedo ganar, solo necesito mi oportunidad”, sentenció.

Finalmente, Banavidez mostró su lado más testarudo e indicó que estará dispuesto a enfrentar a Saúl Álvarez, en esta ocasión o en un futuro. El púgil mexicoamericano se ve firme en la división y considera que se mantendrá para cuando llegue la oportunidad.

“Estoy aquí para quedarme. Si no pelea conmigo ahora, tendrá que ser en un futuro porque no me iré a ningún lado”, concluyó.

