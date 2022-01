Fauci denuncia en EU amenazas e intento de asesinato por noticias falsas en su contra

Washington, 11 de enero (EFE).– El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, denunció este martes ante el Senado haber recibido “amenazas de muerte” por culpa de las “mentiras” que los republicanos vierten en su contra y reveló el arresto de un hombre que quiso asesinarlo semanas atrás.

“He recibido amenazas de muerte, acoso a mi familia y a mis hijos con llamadas obscenas porque la gente miente sobre mí”, afirmó Fauci ante el Comité de Salud de la Cámara Alta en un tenso rifirrafe con el Senador republicano Rand Paul durante una comparecencia sobre los récords de contagios de COVID-19.

El epidemiólogo puso como ejemplo que el pasado 21 de diciembre la Policía arrestó en Iowa a un hombre que viajaba desde Sacramento, California, hasta Washington para asesinarlo.

Sen. Rand Paul: "The anger that's developed with you…is that you don't want to give us advice. You want to tell us what to do."

Dr. Fauci: "You personally attack me. The things that you do are incorrect and proven incorrect…I'm stunned by the amount of misinformation." pic.twitter.com/6QWXDLmOIw

— CSPAN (@cspan) January 11, 2022