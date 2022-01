Netflix prepara el lanzamiento en febrero de un programa especial de Kanye West

Kanye West estrena en febrero un show de televisión que Netflix le preparó tras su queja por el especial de su exesposa Kim Kardashian y su familia.

Por Enlai li Acevedo

Los Ángeles, 11 de enero (LaOpinión).- No solo anda de estreno de novia con Julia Fox, sino que el rapero Kanye West también le entrará a la onda de los show de televisión después de haberse quejado del reality de Kim Kardashian, donde apareció en muy contadas oportunidades. Se trata de un documental y todo indica que la oferta vino de parte de la compañía de streaming, Netflix.

Fue precisamente la compañía, la que por fin soltó la fecha de estreno de Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, una documental que se paseará por muchos aspectos de la vida de Kanye West, quien ahora se hace llamar “Ye”. Obviamente también se verá un intenso recorrido por su trayectoria artística. Según Netflix, la pieza podrá verse a partir del 16 de febrero. Todos los fans esperan algo fuera de lo común después de las exitosas presentaciones que tuvo el ex de Kim Kardashian, Kanye West, con su disco “Donda“. Al parecer, el rapero habría dejado atrás el repudio que supuestamente habría tenido a la exposición de la vida personal durante su matrimonio con Kim y las grabaciones de Keeping Up With The Kardashians.

El primer capítulo también estará disponible en las salas en cine 6 días antes. Es decir, el 10 de febrero y veremos momentos nunca antes vistos de Kanye West durante su trabajo creativo en el estudio. El documental fue dirigido Coodie y Chike, quienes también hicieron los videoclips más recientes del rapero, “Jesus Walks” y “Through the Wire”.

La última muestra sobre el documental presume una discusión entre Kanye West y su equipo de trabajo sobre su supuesta condición de “genio”, cuando aún no se había consagrado como estrella del hiphop. En las imágenes aparece el gran músico y productor Pharrell Williams y al lado Kid Cudi.

