Rendija: La selva aguarda el testimonio cruel del desamparo,

la Amazonas y Bolsonaro: lugares, nombres y memoria;

el veneno del poder: su soberbia.

Los ecocidios son la ceguera del progreso, su lápida.

Ya se acabó el recreo…

escribirlo 23 veces en la libreta electrónica,

en la tablet

que guarda los diez mil y un mandamientos,

de no robar, no mentir, no matar,

es la tarea.

Algo paso afuera de la escuela.

Una fría atmósfera.; hasta sombría,

se apoderó de los salones de clase.

No se ve a ningún alumno

castigado en el patio,

como suele suceder cada día

para empezar a zurcir

el uniforme de las conciencias

desde el amanecer.

Algunos pupitres están vacíos,

no faltan los desertores

cuando las cosas se ponen difíciles.

Nos avisaron desde temprano,

que el director recibió al supervisor de la región;

van a examinarnos al azar,

sobre la historia de nuestra institución.

El profesor hoy no regañó a nadie,

permanece en su escritorio en silencio.

en espera de alguna instrucción.

Sabemos que la campana va a volver a timbrar,

dando por terminado el curso,

varias de las materias expuestas y sus dogmas

desaparecerán,

como todos los personajes

que hoy representamos: algunas anécdotas

habrán de montarse en el galopar de los años

¿Qué hemos aprendido del tapiz de la vida?

En la última cena,

uno de los apóstoles

sacudió con fuerza el mantel de la mesa;

y velas, utensilios y alimentos

volaron hasta los techos,

y todavía no terminan de caer;

como si la vida se hubiera congelado,

en ese gesto de justicia divina;

otro apóstol escurridizo,

se fuga de la escena

y da la espalda a su maestro.

¿Qué hemos aprendido?

Las cosas son diferentes hoy,

empezando por el tiempo mismo,

que esta dislocado por completo,

y a veces, incluso, nos estruja

y otras, aparenta desaparecer

y la incertidumbre y el temor se expanden.

Preferimos refugiarnos,

en verdades absolutas

que no van lejos,

y el pasado imaginado

como fantasía del futuro

suele perder el presente,

por eso algunos viven

en la crispación permanente,

como el apóstol de la escuela.

Estos apuntes hay que dejarlos aquí

En el buzón de la noche,

mañana será otro día

aunque se repita.

Tomás Calvillo Unna https://www.sinembargo.mx/author/tomascalvillo